Шампанское из каски и "монетный дождь". Как выпускали курсантов-спасателей - фото

Фото: Валерий Шмаков

Во Львовском государственном университете безопасности жизнедеятельности состоялся выпуск курсантов. Ряды ГСЧС пополнил 131 лейтенант службы гражданской защиты.

Чтобы поздравить бакалавров с завершением обучения и получением первого офицерского звания, торжественную церемонию посетили руководство области и города, представители львовских вузов и силовых структур а также родные выпускников.

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"Сегодня вы завершаете один из важнейших рубежей своей жизни. Четыре года назад вы переступили порог нашей Альма матер юношами и девушками. А сегодня перед нами стоят возмужавшие, сформированные молодые офицеры, патриоты своей страны, которые способны принять сегодняшние вызовы и присоединиться к развитию Украины. Поставьте перед собой смелые цели, не бойтесь трудностей, ведь именно они катализатор успеха, поверьте в свои силы так, как ваши наставники верили течение вашего обучения в ваш неисчерпаемый ресурс" - обратился к выпускникам ректор университета, профессор Мирослав Коваль.

Также ректор наградил нескольких выпускников грамотами за участие в общественной и спортивной жизни вуза.

Во время торжественного марша выпускники по традиции подбрасывали вверх монеты. Это символизирует блестящую будущую карьеру. После окончания официальной части устраивали и другие ритуалы. В частности, молодые курсанты отдавая честь выпускникам и приветствуя их, вытягивали из погонов лейтенантов купюры, которые те для них приготовили. Впоследствии, на праздничном обеде пили шампанское с пожарной каски.

Во Львове состоялись ХХХІІІ Международные соревнования по пожарно-прикладному спорту памяти героев Чернобыля. Пожарные соревновались в эстафетах из преодоления 100-метровой полосы с препятствиями, подъеме по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа и развертывании на скорость от пожарных мотопомп.