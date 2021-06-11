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пятница, 11 июня 2021 18:34

Шампанское из каски и "монетный дождь". Как выпускали курсантов-спасателей - фото
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Ряды ДСНС пополнил 131 лейтенант службы гражданской защиты
Фото: Валерий Шмаков
Ряды ДСНС пополнил 131 лейтенант службы гражданской защиты
Ряды ДСНС пополнил 131 лейтенант службы гражданской защиты
Ряды ДСНС пополнил 131 лейтенант службы гражданской защиты
Ряды ДСНС пополнил 131 лейтенант службы гражданской защиты

Во Львовском государственном университете безопасности жизнедеятельности состоялся выпуск курсантов. Ряды ГСЧС пополнил 131 лейтенант службы гражданской защиты.

Чтобы поздравить бакалавров с завершением обучения и получением первого офицерского звания, торжественную церемонию посетили руководство области и города, представители львовских вузов и силовых структур а также родные выпускников.

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"Сегодня вы завершаете один из важнейших рубежей своей жизни. Четыре года назад вы переступили порог нашей Альма матер юношами и девушками. А сегодня перед нами стоят возмужавшие, сформированные молодые офицеры, патриоты своей страны, которые способны принять сегодняшние вызовы и присоединиться к развитию Украины. Поставьте перед собой смелые цели, не бойтесь трудностей, ведь именно они катализатор успеха, поверьте в свои силы так, как ваши наставники верили течение вашего обучения в ваш неисчерпаемый ресурс" - обратился к выпускникам ректор университета, профессор Мирослав Коваль.

Также ректор наградил нескольких выпускников грамотами за участие в общественной и спортивной жизни вуза.

Во время торжественного марша выпускники по традиции подбрасывали вверх монеты. Это символизирует блестящую будущую карьеру. После окончания официальной части устраивали и другие ритуалы. В частности, молодые курсанты отдавая честь выпускникам и приветствуя их, вытягивали из погонов лейтенантов купюры, которые те для них приготовили. Впоследствии, на праздничном обеде пили шампанское с пожарной каски.

Во Львове состоялись ХХХІІІ Международные соревнования по пожарно-прикладному спорту памяти героев Чернобыля.

Пожарные соревновались в эстафетах из преодоления 100-метровой полосы с препятствиями, подъеме по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа и развертывании на скорость от пожарных мотопомп.

Автор: Валерий ШМАКОВ
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