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суббота, 02 ноября 2019 04:05

Самая дорогая книга и взрослая литература для детей - чем удивляет книжный фестиваль
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В Виннице состоялся книжный фестиваль
Фото: Ирина Кальченко
В Виннице состоялся книжный фестиваль
В Виннице состоялся книжный фестиваль
В Виннице состоялся книжный фестиваль
В Виннице состоялся книжный фестиваль

1 ноября в Виннице состоялось открытие фестиваля "VinBookFest". В помещении Винницкого академического театра кукол собралось немало детей и взрослых, чтобы купить любимую книгу.

Автор: Ирина Кальченко
  В Виннице состоялся книжный фестиваль
В Виннице состоялся книжный фестиваль

"Имею трехлетнего сына, который увлекается книгами. Просит каждый вечер читать перед сном. Ему нравятся новаторские 3Д книги с рисунками. На фестивале видела только книгу с лепкой. Планирую завтра прийти с сыном, чтобы он сам выбрал то, что нравится", - говорит винничанка Татьяна Процик.

Автор: Ирина Кальченко
  В Виннице состоялся книжный фестиваль
В Виннице состоялся книжный фестиваль

Книги можно выбрать на любой вкус - от детской литературы до сложных исторических романов. Самая дорогая книга на фестивале стоит 780 грн. (автор Вильгельм Котарбинский). Кроме Винницы продавать книги люди приехали из Киева и Харькова.

Автор: Ирина Кальченко
  В Виннице состоялся книжный фестиваль
В Виннице состоялся книжный фестиваль

"Последнюю книгу, которую прочитала, был" кофе по-взрослому " Ирины Мацко. Это история о девушке, которой сложно понять, почему люди не умеют ладить с людьми и почему нужно собой доказывать свою любовь", - говорит 12-летняя школьница Настя.

Кроме книг, здесь устроили мастер-класс по раскраски статуэток.

Автор: Ирина Кальченко
  В Виннице состоялся книжный фестиваль
В Виннице состоялся книжный фестиваль

"Люблю читать книги по психологии. Любимая - "секреты самых счастливых людей мира "М. Викинга", - говорит 17-летняя Ярослава Самойленко. Работает в библиотеке.

Автор: Ирина Кальченко
  В Виннице состоялся книжный фестиваль
В Виннице состоялся книжный фестиваль

На завтра планируется автограф-сессия с известными писателями и презентация их книг.

Автор: Ирина Кальченко
  В Виннице состоялся книжный фестиваль
В Виннице состоялся книжный фестиваль

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1-2 ноября в Виннице в помещении Винницкого академического областного театра кукол состоится фестиваль "VinBookFest". На фестивале можно будет приобрести книги, посетить автограф-сессии и презентации книг известных украинских писателей.

Во время фестиваля состоятся мастер-классы. Для детей устроят интерактивные игры, фотозоны и прочее. На территории обустроят места для отдыха. Изюминкой фестиваля стне показ спектакля кукольного театра "Речная фея Агайя".

Автор: Ирина Кальченко
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