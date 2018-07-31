С высоты птичьего полета: показали масштабное строительство транспортной развязки

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На Полтавщине продолжается строительство одного из самых масштабных дорожных объектов области. На перекрестке дорог "Днепр-Решетиловка" и "Полтава - Александрия" сводят двухуровневую транспортную развязку.

Она предназначена для разгрузки перекрестка и уменьшения количества ДТП, сообщили в Службе автодорог Полтавской области.

"Сейчас продолжается возведение подпорной стенки, образование насыпи на подходах к путепроводу. Также - строительство временного объезда автодороги" Полтава - Александрия ", - сообщили в дорожной службе.

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В Полтавской области из-за ям закрыли дорогу Т-19-04 Белополье - Терны - Липовая Долина - Гадяч. Ею водители добирались в Сумы. Сейчас придется ехать через Лохвицу, что на 30 км длиннее.