С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины

В Виннице прошел 3 международный конкурс "Лучший художник Украины". Мероприятие длилось последние две недели.

За звание лучших соревновались 26 художников из Украины, Грузии, Польши, Кыргызстана, Таджикистана и Китая.

Организаторам поступило 617 заявок от желающих принять участие в пленэре, из них конкурсная комиссия отобрала 30. Четверо по разным причинам приехать не смогли.

7 июня, во время оперного фестиваля в Тульчине, художники рисовали картины под открытым небом, слушая оперную музыку.

Владимир Козюк (в центре). Фото: vinnitsaok.com.ua

"Это такой проект в проекте, - признается Gazeta.ua организатор конкурса, Народный художник Украины Владимир Козюк. - Художники могут слушать прекрасную музыку и для зрителей рисовать картины. Художники создавали картины даже на балконе суда. Смотрели на красоту города и "писали". Рисовали пейзажи города Бар, села Лядова и Житомира".

Мужчина добавляет, что во время конкурса спал по три часа.

Награды победителям. Фото: vinnitsaok.com.ua

Награждение победителей состоялось в ресторане "Велюр". Всех присутствующих угощали красным и белым вином, испанским шампанским, мясными и сырными блюдами, сладостями, клубникой, ананасами и другими фруктами.



По словам Владимира Козюка, в искусстве нет побежденных или проигравших. Оно вечное и не требует никакой оценки.



В номинации "Лучший художник", что разыгрывалась между украинскими художниками, победили Екатерина Билетина из Одессы, Виктор Чепинец из города Хуст и киевлянка Анастасия Крайнева-Маснюк.

В международной номинации The Best Artist награды получили польская художница Иоанна Тшчинская, китаец Ли Хинмин и харьковчанин Валерий Шматко.



"Слава Украине!"- сказал Ли Хинмин, вызвав восторг в зале.

Фуршет художественного пленэра. Фото: vinnitsaok.com.ua Личность награду вручили Владимиру Слепченко из Киева. Он получил международную Премию имени Валерия Гегамяна. Она предоставляется тем, кто своим творчеством художника является примером самоотверженного и бескорыстного служения искусству.



Отметили также художника из Винницы Игоря Ященко, который из-за болезни работал только в собственной мастерской. Однако, мужчина создал две картины.



Художник из Кыргызстана Жаныбек Суйунбеков подарил Седьмом апелляционном административном суда Виннице картину с изображением здания учреждения, а организатору пленэра вручил традиционный киргизский колпак. Художник получил почетный орден "За развитие творческого Украины".

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