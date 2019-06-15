С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины

В Виннице прошел 3 международный конкурс "Лучший художник Украины". Мероприятие длилось последние две недели.
За звание лучших соревновались 26 художников из Украины, Грузии, Польши, Кыргызстана, Таджикистана и Китая.
Организаторам поступило 617 заявок от желающих принять участие в пленэре, из них конкурсная комиссия отобрала 30. Четверо по разным причинам приехать не смогли.
7 июня, во время оперного фестиваля в Тульчине, художники рисовали картины под открытым небом, слушая оперную музыку.
"Это такой проект в проекте, - признается Gazeta.ua организатор конкурса, Народный художник Украины Владимир Козюк. - Художники могут слушать прекрасную музыку и для зрителей рисовать картины. Художники создавали картины даже на балконе суда. Смотрели на красоту города и "писали". Рисовали пейзажи города Бар, села Лядова и Житомира".
Мужчина добавляет, что во время конкурса спал по три часа.
По словам Владимира Козюка, в искусстве нет побежденных или проигравших. Оно вечное и не требует никакой оценки.
В номинации "Лучший художник", что разыгрывалась между украинскими художниками, победили Екатерина Билетина из Одессы, Виктор Чепинец из города Хуст и киевлянка Анастасия Крайнева-Маснюк.
В международной номинации The Best Artist награды получили польская художница Иоанна Тшчинская, китаец Ли Хинмин и харьковчанин Валерий Шматко.
"Слава Украине!"- сказал Ли Хинмин, вызвав восторг в зале.
Отметили также художника из Винницы Игоря Ященко, который из-за болезни работал только в собственной мастерской. Однако, мужчина создал две картины.
Художник из Кыргызстана Жаныбек Суйунбеков подарил Седьмом апелляционном административном суда Виннице картину с изображением здания учреждения, а организатору пленэра вручил традиционный киргизский колпак. Художник получил почетный орден "За развитие творческого Украины".
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