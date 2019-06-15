С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины

 
Ексклюзивы
1/5
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
25 Просмотров: 4257
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 261
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 459
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1593
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 3195
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 3231
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
2 Просмотров: 24705
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Просмотров: 7713
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Просмотров: 801
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Просмотров: 2664
Фото
Все фото
5
11
4
4
35
Военные объяснили, почему надо помочь собственной кровью другим
Военные объяснили, почему надо помочь собственной кровью другим
Японские вареники и панкейки: какие блюда готовят дети в кулинарном лагере
Японские вареники и панкейки: какие блюда готовят дети в кулинарном лагере
Хасидский мальчик и феминизм: презентовали программу &quot;Остров Европа&quot;
Хасидский мальчик и феминизм: презентовали программу "Остров Европа"
Показали, что до сих пор хранят в подвалах старинного дворца Потоцких
Показали, что до сих пор хранят в подвалах старинного дворца Потоцких
Танец вампиров и палаточный городок - как прошел оперный фестиваль в Тульчине
Танец вампиров и палаточный городок - как прошел оперный фестиваль в Тульчине
Видео
Все видео
Назвали ошеломляющие цифры, которые потратили на оперный фестиваль
Назвали ошеломляющие цифры, которые потратили на оперный фестиваль
Ямы и выбоины: показали международную автотрассу
Ямы и выбоины: показали международную автотрассу
Муниципальную карту начали оформлять в Жэках
Муниципальную карту начали оформлять в Жэках
Вода с мазутом: в реке массово гибнет рыба
Вода с мазутом: в реке массово гибнет рыба
Девочки в коротких юбках: снимают фильм о выдающемся композиторе
Девочки в коротких юбках: снимают фильм о выдающемся композиторе
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1683
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3006
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5265
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
15 июня 2019
Просмотров: 513
Екскурсія в Чорнобиль
– Оля першу серію ледь додивилася. А я на половині четвертої виключив. Плакав, коли труни бетоном заливали і цуценят розстрілювали, ...
воскресенье, 16 июня 2019 04:14

С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины

  Комментировать

В Виннице прошел 3 международный конкурс "Лучший художник Украины". Мероприятие длилось последние две недели.

За звание лучших соревновались 26 художников из Украины, Грузии, Польши, Кыргызстана, Таджикистана и Китая.

Организаторам поступило 617 заявок от желающих принять участие в пленэре, из них конкурсная комиссия отобрала 30. Четверо по разным причинам приехать не смогли.

7 июня, во время оперного фестиваля в Тульчине, художники рисовали картины под открытым небом, слушая оперную музыку.

  Владимир Козюк (в центре). Фото: vinnitsaok.com.ua
Владимир Козюк (в центре). Фото: vinnitsaok.com.ua

"Это такой проект в проекте, - признается Gazeta.ua организатор конкурса, Народный художник Украины Владимир Козюк. - Художники могут слушать прекрасную музыку и для зрителей рисовать картины. Художники создавали картины даже на балконе суда. Смотрели на красоту города и "писали". Рисовали пейзажи города Бар, села Лядова и Житомира".

Мужчина добавляет, что во время конкурса спал по три часа.

  Награды победителям. Фото: vinnitsaok.com.ua
Награды победителям. Фото: vinnitsaok.com.ua
Награждение победителей состоялось в ресторане "Велюр". Всех присутствующих угощали красным и белым вином, испанским шампанским, мясными и сырными блюдами, сладостями, клубникой, ананасами и другими фруктами.

По словам Владимира Козюка, в искусстве нет побежденных или проигравших. Оно вечное и не требует никакой оценки.

В номинации "Лучший художник", что разыгрывалась между украинскими художниками, победили Екатерина Билетина из Одессы, Виктор Чепинец из города Хуст и киевлянка Анастасия Крайнева-Маснюк.
В международной номинации The Best Artist награды получили польская художница Иоанна Тшчинская, китаец Ли Хинмин и харьковчанин Валерий Шматко.

"Слава Украине!"- сказал Ли Хинмин, вызвав восторг в зале.
  Фуршет художественного пленэра. Фото: vinnitsaok.com.ua
Фуршет художественного пленэра. Фото: vinnitsaok.com.ua
Личность награду вручили Владимиру Слепченко из Киева. Он получил международную Премию имени Валерия Гегамяна. Она предоставляется тем, кто своим творчеством художника является примером самоотверженного и бескорыстного служения искусству.

Отметили также художника из Винницы Игоря Ященко, который из-за болезни работал только в собственной мастерской. Однако, мужчина создал две картины.

Художник из Кыргызстана Жаныбек Суйунбеков подарил Седьмом апелляционном административном суда Виннице картину с изображением здания учреждения, а организатору пленэра вручил традиционный киргизский колпак. Художник получил почетный орден "За развитие творческого Украины".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Удивительные натюрморты и пейзажи города: состоялась выставка картин

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Надюха-киллер&quot; - Савченко насмешила украинцев новым образом
"Надюха-киллер" - Савченко насмешила украинцев новым образом 14 Просмотров: 29097
Нардепа облили фекалиями
Нардепа облили фекалиями
 2 Просмотров: 28333
&quot;Скоро будет порно&quot; - Потап показал полностью обнаженную Каменских
"Скоро будет порно" - Потап показал полностью обнаженную Каменских
4
 Просмотров: 25011
Регине Тодоренко - 29: горячие фото известной путешественницы
Регине Тодоренко - 29: горячие фото известной путешественницы
9
 Просмотров: 24769
Пышнотелые и красивые: звезды, которые не стесняются своей фигуры
Пышнотелые и красивые: звезды, которые не стесняются своей фигуры
18
 Просмотров: 23454
Винница
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
 Просмотров: 189
Не выдержало сердце: украинцы попрощаются с военным Иваном Сиренко
Не выдержало сердце: украинцы попрощаются с военным Иваном Сиренко Просмотров: 513
Назвали ошеломляющие цифры, которые потратили на оперный фестиваль
Назвали ошеломляющие цифры, которые потратили на оперный фестиваль
 Просмотров: 684
Военные объяснили, почему надо помочь собственной кровью другим
Военные объяснили, почему надо помочь собственной кровью другим
5
 Просмотров: 72
Японские вареники и панкейки: какие блюда готовят дети в кулинарном лагере
Японские вареники и панкейки: какие блюда готовят дети в кулинарном лагере
11
 Просмотров: 414
Больше всего комментируют
25
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
14
"Надюха-киллер" - Савченко насмешила украинцев новым образом
10
РФ присоединила аннексированный Крым к своей железной дороге
4
Зеленский в Мариуполе "искупался" в фонтане
3
Филарета предупредили, что могут отлучить от церкви
Голосов: 520
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua