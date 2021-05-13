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четверг, 13 мая 2021 14:42

Съемочная группа телеканала разбилась насмерть
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Владимир Непейпиво и Константин Худолей работали вместе в Полтавском корпункте канала НТН
Фото: facebook.com/Владимир Непейпиво
Журналист телеканала НТН Константин Худолей
Журналист телеканала НТН Володимр Непейпиво
Журналист телеканала НТН Константин Худолей
Журналист телеканала НТН Володимр Непейпиво

В полдень 13 мая в аварии на трассе в Полтавской области погибла съемочная группа телеканала НТН.

Об этом Gazeta.ua рассказал пресс-секретарь ГУ ЧП в Полтавской области Юрий Сулаев.

"Около 12:00 столкнулись легковой автомобиль Toyota с грузовиком Volvo. Водитель и пассажир легковушки погибли на месте ДТП. На месте работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия выяснит расследование", - сказал полковник Сулаев.

Автор: pl.npu.gov.ua
  Журналисты телеканала НТН погибли в ДТП на трассе в Полтавской области
Журналисты телеканала НТН погибли в ДТП на трассе в Полтавской области

Трагедия произошла на автодороге Решетиловка - Кобеляки - Царичанка - Днепр возле села Гаевое Кобеляцкой территориальной общины. Это недавно открытый участок дороги, так называемая "бетонка".

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Как стало известно, в легковушке находилась съемочная группа телеканала НТН - журналист Владимир Непейпиво и оператор Константин Худолей. Предварительно, за рулем был Константин.

В селе Байраки, что на Буковине, трактор придавил 6-летнюю девочку.

Ее 43-летний отец обрабатывал на нем землю, а ребенок сидел рядом в салоне. Уже возвращаясь домой, водитель не справился с управлением. Трактор перевернулся и вылетел на обочину.

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