Съемочная группа телеканала разбилась насмерть

Фото: facebook.com/Владимир Непейпиво

В полдень 13 мая в аварии на трассе в Полтавской области погибла съемочная группа телеканала НТН.

Об этом Gazeta.ua рассказал пресс-секретарь ГУ ЧП в Полтавской области Юрий Сулаев.

"Около 12:00 столкнулись легковой автомобиль Toyota с грузовиком Volvo. Водитель и пассажир легковушки погибли на месте ДТП. На месте работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия выяснит расследование", - сказал полковник Сулаев.

Автор: pl.npu.gov.ua Журналисты телеканала НТН погибли в ДТП на трассе в Полтавской области

Трагедия произошла на автодороге Решетиловка - Кобеляки - Царичанка - Днепр возле села Гаевое Кобеляцкой территориальной общины. Это недавно открытый участок дороги, так называемая "бетонка".

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Как стало известно, в легковушке находилась съемочная группа телеканала НТН - журналист Владимир Непейпиво и оператор Константин Худолей. Предварительно, за рулем был Константин.

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