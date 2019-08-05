С большим сольным концертом выступит вокалистка Мария Максакова

Певица Мария Максакова выступит во Львове. Фото: philharmonia.lviv.ua.

25 августа в Львовской национальной филармонии с большим сольным концертом выступит певица Мария Максакова.

Вокалистка получила хорошее образование в лучших российских музыкальных заведениях. Была солисткой в ​​труппе московского театра "Новая опера", труппе Мариинского театра, "Геликон-опера", а также приглашенной солисткой Большого театра России.

Некоторое время на канале "Культура" вела цикл концертных программ "Романтика романса". При содействии известного лейбла Universal Music Group International Мария Максакова также записала два сольных компакт-диски.

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В 2016-м с супругом, Денисом Вороненковым, покинула Россию и получила вид на жительство в Украине.

25 августа, впервые во Львове, вокалистка выступит с сольным гала-концертом. В сопровождении Академического симфонического оркестра Львовской национальной филармонии Максакова исполнит известные арии из опер и романсы Дж. Верди, Ж. Массне, Р.Штрауса, В.Барвинского и Лысенко.

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