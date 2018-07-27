"Рыцари разбирались и в искусстве", - состоится уникальный средневековый фестиваль

Особое внимание на нынешнем действе посвятят детям. Фото: Оксана Княжик

3-5 августа в селе Урич Сколевского района на Львовщине пройдет фестиваль украинской средневековой культуры "Ту Стань!". Уже тринадцатый раз этот фестиваль проводят у подножия городища крепости Тустань.

"Тустань - это наше наследие. Неприступная крепость, которая была не только символом защиты или военной обороны, но и уникальной из-за высокой культуры строительства, - говорит основатель и директор фестиваля "Ту стань!" Василий Рожко. - На сегодня в мире нет ничего подобного. Наш вызов в том, чтобы показать дух украинского рыцарства, победы, а также чтобы уберечь это место от музейности. Он начинался с того, чтобы сделать жизнь крепости понятной, чтобы насытить духом победы, рыцарства. Потому что рыцари не только умели драться и были воинами, но и разбирались в искусстве".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рок-музыка и отсутствие алкоголя: чем удивит фестиваль "Бандерштат"

Особое внимание на нынешнем действе посвятят детям. Для них создали Детскую крепость. В программе для детей будет штурм мини-крепости, игры и танцы, квест, археологическая песочница, катание на лошадях, стрельба из луков и камнеметных машин, постановка сказки, мастер-классы.

"Все едут на фестиваль, чтобы увидеть, как рыцари бьются, и самим попробовать. Публика, которая этому способствует, - это молодежь и дети, - говорит Ярема Иванцов, реконструктор фестиваля. - Наша деревянная крепость будет полностью для детей. Дети до 14 лет смогут подраться и попробовать себя в различных мастер-классах, ремеслах, играх и забавах. Для старшего поколения от 14 лет можно попробовать себя в боевой школе. Для желающих будут поединки в металлических доспехах. На фестивале также будет уникальный ночной штурм. Такого экстремального действа больше нигде в Украине не проводят ".

Технологической новинкой фестиваля является локация виртуальной реальности. Здесь посетители смогут осуществить увлекательный VR-полет над крепостью. Специальная конструкция для пилота создает ощущение полета и дает возможность самостоятельно управлять летательным аппаратом. В этом году организаторы представят виртуальную реальность. Впоследствии все желающие смогут загрузить это приложение на свой смартфон.

Организаторы фестиваля приглашают к регистрации участников фестивального действа - реконструкторов, ремесленников, торговцев, литераторов, а также волонтеров.