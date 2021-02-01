Рожала не впервые - подробности о женщине, которая подбросила младенца

Врачи рассказали подробности о младенце, который подбросили к дверям Кременчугского перинатального центра. Фото: unsplash.com

Ребенок, которого на прошлой неделе подбросили в приемное отделение перинатального центра в городе Кременчуг Полтавской области, родился здоровым и доношенным, но с недостаточным весом.

Несколько указывает на то, что у матери младенца это были не первые роды, рассказал Gazeta.ua директор Кременчугского перинатального центра III уровня, врач акушер высшей категории Радомир Сербин.

Младенец подбросили к дверям приемного отделения Кременчугского перинатального центра около 22:30 в четверг 28 января. Кто-то позвонил в дверь, а когда медработники открыли, то увидели на пороге спортивную сумку, в которой лежала укрытая в пеленки новорожденная девочка. И записка с сообщением, что ребенка зовут Мишель, мать родила ее дома 27 января. А также – извинения от матери и просьба позаботиться о ребенке.

"У женщины, которая рожала, это, похоже, не первые роды. Явно есть опыт с детьми - ребенок нормально одета, ухожена, пуповина правильно обработана. Доношенный, состояние здоровья удовлетворительное. Вес при рождении 2050 г. Хотя это ниже нормы – которая для доношенного ребенка составляет 2500 г. Бывает, что небольшой вес связана с хроническими болезнями матери или ее недостаточным питанием , – рассказал Радомир Анатольевич.

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И добавил, что неонатологи оценили возраст ребенка больше, чем указанный в записке – по оценкам специалистов, девочке 2-3 суток. В то же время врач отметил, что у медиков мало данных, чтобы однозначно это утверждать.

Медики сразу вызвали следственно-оперативную группу. Правоохранители взяли на экспертизу сумку и записку. Полиция ищет мать.

"Ювенальные полицейские и полиция Кременчуга присоединились в помощь Службе по делам детей, которая занимается этим делом. Уголовной ответственности за такой поступок нет. Женщина не оставила ребенка в опасности, передала в медицинское учреждение. Устанавливаем мать, чтобы узнать, почему поступила именно так", – сказала в комментарии Gazeta.ua пресс-секретарь Кременчугского отдела полиции Анна Васенко.

Если поиски будут безуспешными, ребенка зарегистрируют по решению органа опеки и попечительства, как от неизвестных родителей.

"Получит статус ребенка, лишенного родительской опеки. Будет поставлена ​​на учет, как имеющая право усыновленным. Соответствующим органом опеки происходить подбор кандидатов. Ребенок однозначно будет усыновлен. То есть, она вряд ли будет воспитанницей детдома. Потому что семейное воспитание в приоритете. Службы делают все возможное, чтобы ребенок как можно быстрее был усыновлен. Сейчас кандидаты – граждане Украины, которые хотят воспитывать детей. Учитывая возраст ребенка, этот вопрос будет решаться в первую очередь", – рассказала начальница службы по делам детей Крюковского районного администрации Кременчугского городского совета Наталья Тупало.

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Пока маленькой Мишель занимается медицинский персонал перинатального центра. Неравнодушные граждане обращаются в заведение с вопросами, нужна ли младенцу помощь. Медики говорят: есть все необходимое.

"Ребенок не нуждается в лечении, только ухода. Нас спрашивают, то нужно для ребенка. Сейчас потребностей никаких нет - младенец всем обеспечено. Есть питания, подгузники, одежду. Ее кормят специальными молочными смесями", - отметил директор перинатального центра.

Когда девочке исполнится месяц, ее переведут в детскую больницу. Там она будет находиться, пока будут оформляться документы. Ребенка официально зарегистрируют, дадут имя, отчество и фамилию, а также статус. Тогда оформят на пребывание в дом малютки. И будет решаться вопрос на устройство в семью, пояснила руководитель Службы по делам детей.

20 августа 2019 около 7 часов утра в Каменском на Днепропетровщине врачи нашли младенца в спортивной сумке. Ребенка подбросили к станции скорой медицинской помощи на левобережной части города. Медики осмотрели младенца и сообщили, что это мальчик возрастом примерно 1,5-2 месяца. На руке ребенка привязали 2 кольца.