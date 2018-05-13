Ректор Сумского вуза прокомментировал практику студентов в Крыму

 
Ексклюзивы
1/5
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
Просмотров: 891
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
4 Просмотров: 774
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
Просмотров: 2286
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
Просмотров: 1837
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
4 Просмотров: 2961
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
17 Просмотров: 51974
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
1 Просмотров: 1476
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
Просмотров: 3384
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Просмотров: 7830
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
Просмотров: 2160
Фото
Все фото
8
6
16
6
10
На пути к энергонезависимости: в Украине открыли мощную солнечную электростанцию
На пути к энергонезависимости: в Украине открыли мощную солнечную электростанцию
&quot;Скульптуры доставали из огня&quot; - показали фильм об украинском Микеланджело
"Скульптуры доставали из огня" - показали фильм об украинском Микеланджело
Женская сила, настольные игры и ключи от королевства: как прошел третий день Детского форума
Женская сила, настольные игры и ключи от королевства: как прошел третий день Детского форума
В зал игровых автоматов бросили коктейль Молотова: живьем сгорел посетитель
В зал игровых автоматов бросили коктейль Молотова: живьем сгорел посетитель
На выставку &quot;100 лет!&quot; привезли 102 работы польских художников
На выставку "100 лет!" привезли 102 работы польских художников
Видео
Все видео
Как во Львове делали игрушки - видео
Как во Львове делали игрушки - видео
Лисица гулял под стенами областной администрации
Лисица гулял под стенами областной администрации
Ювелир подменял золото на железо
Ювелир подменял золото на железо
На акции "Бессмертный полк" Харьков назвали российским
На акции "Бессмертный полк" Харьков назвали российским
9 мая в Кривом Роге исполнили песню о россиянах, воюющих в Сирии
9 мая в Кривом Роге исполнили песню о россиянах, воюющих в Сирии
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
5 Просмотров: 12330
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 2664
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
1 Просмотров: 7920
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6795
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2187
Колонка
Анна Щокань
Анна Щокань
13 мая 2018
Просмотров: 72
Незалежний Богдан
– Переїхав у Київ волонтерством займатися. Подобається мені в столиці. Можливостей допомагати більше. Вчора для бездомних їжу роздавав, ...
воскресенье, 13 мая 2018 10:52

Ректор Сумского вуза прокомментировал практику студентов в Крыму

  Комментировать
  С 27 апреля по 7 мая студенты Сумского государственного педагогического университета имени Макаренко проходили практику в оккупированном Крыму. Фото: 112
С 27 апреля по 7 мая студенты Сумского государственного педагогического университета имени Макаренко проходили практику в оккупированном Крыму. Фото: 112

С 27 апреля по 7 мая студенты Сумского государственного педагогического университета имени Макаренко проходили практику в оккупированном Крыму.

На практику их направил направили из университета, сообщает UA:Сумы.

"Согласно учебной программы по специальности" Туризм "у студентов есть дисциплина" Повышение профессионального мастерства ". Студенты должны пройти шесть категорийных походов. Эти походы идут и по нашей местности, но есть ряд походов таких категорий, нуждающихся в горной подготовки", - объясняет ректор университета Юрий Лянна.

На вопрос, считает ли он допустимым такие походы на оккупированные территории, он ответил следующее: "Вы знаете, перед тем, как это решать, мы согласовали этот вопрос со Службой безопасности Украины".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Старшеклассники с оккупированных территорий получат грант на образование

Представитель начальника Управления СБУ в Сумской области Олеся Рапута не подтверждает слова ректора.

"Санкции по выезду студентов для прохождения практики не предоставлялась, поскольку это не предусмотрено действующим законодательством Украины", - рассказывает представитель.

Выпускников школ и колледжей с неподконтрольных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма в возрасте от 16 до 18 лет приглашают на обучение в Украинскую академию лидерства. Десятимесячный программа академии предлагает изучать более 30 дисциплин.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ректор Сумского вуза прокомментировал практику студентов в Крыму». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
мая

Основание "Динамо" и рекорд пребывания в открытом космосе - 9 событий сегодняшнего дня

Первый грузовой самолет сконструировал украинец

Боевики устроили засаду возле Маячки: 4 года назад погибли 6 десантников

Самое читаемое
Бывшая жена Джонни Деппа эпатировала едва прикрытым бюстом на красной дорожке
Бывшая жена Джонни Деппа эпатировала едва прикрытым бюстом на красной дорожке
8
 Просмотров: 78514
&quot;Королева Харькова&quot;, с которой сыграл свадьбу Александр Ярославский
"Королева Харькова", с которой сыграл свадьбу Александр Ярославский
18
 1 Просмотров: 77119
&quot;Шахтер&quot; получил бракованный Кубок Украины
"Шахтер" получил бракованный Кубок Украины Просмотров: 17253
СМИ: США планируют ввести санкции против украинских чиновников
СМИ: США планируют ввести санкции против украинских чиновников 3 Просмотров: 15619
Сыну нардепа вынесли приговор за ограбление
Сыну нардепа вынесли приговор за ограбление
 1 Просмотров: 15174
Больше всего комментируют
38
Премьера Яценюка насильно свергли с должности - полиция начала расследование
13
Цены на газ рекордно выросли
9
Украина не имеет сейчас перспектив вступления в ЕС
4
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
3
Савченко давали оружие полковники РФ - генпрокурор
Голосов: 183
Голосование Кто победит в киевском финале Лиги чемпионов по футболу?
  • 1) "Реал"
  • 2) "Ливерпуль"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua