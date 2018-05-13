Ректор Сумского вуза прокомментировал практику студентов в Крыму

С 27 апреля по 7 мая студенты Сумского государственного педагогического университета имени Макаренко проходили практику в оккупированном Крыму. Фото: 112

С 27 апреля по 7 мая студенты Сумского государственного педагогического университета имени Макаренко проходили практику в оккупированном Крыму.

На практику их направил направили из университета, сообщает UA:Сумы.

"Согласно учебной программы по специальности" Туризм "у студентов есть дисциплина" Повышение профессионального мастерства ". Студенты должны пройти шесть категорийных походов. Эти походы идут и по нашей местности, но есть ряд походов таких категорий, нуждающихся в горной подготовки", - объясняет ректор университета Юрий Лянна.

На вопрос, считает ли он допустимым такие походы на оккупированные территории, он ответил следующее: "Вы знаете, перед тем, как это решать, мы согласовали этот вопрос со Службой безопасности Украины".

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Представитель начальника Управления СБУ в Сумской области Олеся Рапута не подтверждает слова ректора.

"Санкции по выезду студентов для прохождения практики не предоставлялась, поскольку это не предусмотрено действующим законодательством Украины", - рассказывает представитель.

Выпускников школ и колледжей с неподконтрольных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма в возрасте от 16 до 18 лет приглашают на обучение в Украинскую академию лидерства. Десятимесячный программа академии предлагает изучать более 30 дисциплин.