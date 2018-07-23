Ребенок обжогся средством для очистки жира

В городе Кременчуг Полтавской двухлетнего ребенка госпитализировали в детскую больницу после употребления вещества "Антижир".
У девочки диагностировали химические ожоги ротовой полости, которые она получила после употребления средства, пишет "Полтавщина".
Инцидент произошел 22 июля.
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Медики отмечают, что пока ребенок находится в состоянии средней тяжести.
11 детей, отдыхавших в отеле "Водопад" в Яремче, доставили в больницу с отравлением.
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