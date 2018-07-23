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понедельник, 23 июля 2018 10:21

Ребенок обжогся средством для очистки жира

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Ребенок обжогся средством для очистки жира
Ребенок в состоянии средней тяжести. Фото: politeka.net

В городе Кременчуг Полтавской двухлетнего ребенка госпитализировали в детскую больницу после употребления вещества "Антижир".

У девочки диагностировали химические ожоги ротовой полости, которые она получила после употребления средства, пишет "Полтавщина".

Инцидент произошел 22 июля.

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Медики отмечают, что пока ребенок находится в состоянии средней тяжести.

11 детей, отдыхавших в отеле "Водопад" в Яремче, доставили в больницу с отравлением.

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Дата
23
июля

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