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пятница, 27 июля 2018 15:41

"Работаем в 10-ти областях Украины и Львовская - наиболее беспроблемная", - рассказали о перспективах добычи природного газа

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&quot;Работаем в 10-ти областях Украины и Львовская - наиболее беспроблемная&quot;, - рассказали о перспективах добычи природного газа
На круглом столе обсудили перспективы деятельности Укргазвидобування. Фото: Оксана Княжик

"Укргазвидобування занимает значительную долю в валовом региональном продукте, а также трудоустройстве молодых специалистов, предоставлении рабочих мест. Важна принципиальная позиция компании в социальных партнерских соглашениях".

Об этом во время круглого стола заявил первый заместитель председателя Львовской ОГА Ростислав Замлинский.

"Только за последние два года мы с помощью Укргазвидобування смогли инвестировать 12 милионов гривен в социальную инфраструктуру. Это дороги, садики и другие объекты инфраструктуры, которые важны для общин ".

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Участники обсудили реализацию инфраструктурных проектов Львовщины при содействии компании. За последние два года в Украине прекратилось резкое падение добычи газа. Укргазвидобування работает в 10-ти областях Украины. Компания переоснащают отрасль, привлекает к сотрудничеству ведущие гозовидобувни компании мира.

"Мы работаем в 10-ти областях Украины и Львовская область у нас наиболее беспроблемная, - говорит директор по земельным отношениям АО "Укргазвидобування" Владимир Соколовский. - Это та область, в которой мы не чувствуем сопротивления или непонимания. Видим поддержку властей постоянно. Планы у нас направлены на прирост. За полгода в регионе нашей компании добыча составила 270 млн кубов. Это на 5 млн кубов больше, чем в 2017 году. Поэтому мы продолжаем наращивание объемов ".

В 2020 году Укргазвидобування планирует выйти на добычу 20 млрд кубов газа.

"В прошлом году мы вышли на добычу 15,2 миллиарда кубов газа. Впервые за 24 года работы нашей компании. Впервые в прошлом году мы пробурили скважину с дебитом миллион. Последний раз такая скважина была пробурена 1979 году ".

Компания работает над рядом новых социальных программ. Одна из них - это ремонт дорог местного значения.

"Мы сейчас в каждый проект новой скважины предполагаем статью расходов на ремонт дорог местного значения. Это дороги по маршруту движения нашего транспорта. Будем говорить о механизме софинансирования. 33% финансируем мы и 66% - это финансирование органами местного самоуправления", - рассказал Владимир Соколовский.

Соглашение с российским Газпромом стоило Украине 54 млрд долларов. Его оплатили 5 лет.

"С 2009 года по 2014 год Украина заплатила России за газ 54 млрд долларов. Собственную газодобычу за это время упал. А Россия наоборот закупала сотни новых буровых станков, проводила геологоразведку, - рассказывает директор филиала ГПУ "Львівгазвидобування" Александр Сендега. - Но компании с 2015 году удалось не только остановить падение добычи, но и начать наращивание. В этом году мы планируем и двигаемся в этих темпах - 7% роста к прошлому году. Отмечу, что за июнь и июль мы уже имеем 9% прироста к соответствующему месяцу прошлого года по добыче газа. Это свидетельствует о том, что мы имеем ресурс, кроме того мы еще не вышли на бурение новых площадей, в том числе в Карпатах. Мы первые будем начинать транспортировки газа автомобильным транспортом для того, чтобы исследовать новые месторождения. Также мы сегодня занимаемся интенсификацией добычи "

Добытый подразделениями Львівгазвидобування газ с этого года является источником пополнения местных бюджетов.

"При поддержке местных органов власти, а они заинтересованы материально, ведь 5% остается на территории области, при объемах роста и перевыполнении наших планов по добыче газа, рентные платежи позволят серьезно перевыполнять местные бюджеты, а эти средства направлять на нужды местных общин . В этом году во Львовской области в подъездные дороги, требующих заезда техники, инвестировали 5 милионов гривен. Мы сегодня идем на встречу в вопросе совместного финансирования строительства дорог ".

Укргазвидобування работает и в экологическом направлении. Разрабатывает проекты анализа воды, воздуха и почвы, переход на безамбарного способ бурения, утилизации отходов.

"Наша задача - обеспечить экологичность производства, - говорит Иван Иванец, эколог Укргазвидобування - Экологическая программа, -затверджена Председателем компании нашего правления базируется на партнерских отношениях с общинами, соблюдении законодательства, международных соглашений и стандартов в сфере добычи. Нашим принципом является объективность и открытость экологической информации. Мы осуществляем пред- и пислямониторинг окружающей среды и предоставляем результаты землепользователям. Также реагируем на обращения от граждан, если они имеют замечания к деятельности предприятия. Следующий принцип работы - это постоянное совершенствование. Мы планируем создать систему экологического управления, которая будет возглавлять Председатель правления ".

В Украине подготовили 44 месторождения газа, общие запасы которых составляют 150 миллиардов кубометров газа, для продажи через электронные аукционы.

Автор: Оксана КНЯЖИК
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