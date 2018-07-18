Пьяный вусмерть: голый мужчина шокировал полтавчан

Полтавчанин бегал голый по многоэтажке, а затем сел за руль. Фото: За Збручем

В одной из многоэтажек Полтавы по подъезду гулял голый мужчина. Не стеснялся ни соседей, ни полицейских. Находился в состоянии алкогольного опьянения.

По требованию правоохранителей пообещал вернуться в квартиру и отдохнуть. Но вскоре передумал, сообщают в сюжете "2+2".

Через некоторое время полтавчанин сел за руль. С ним в машине находился пассажир. С помощью активистов водителя удалось быстро задержать. По данным драгера, содержание алкоголя в его организме превышало норму в 16 раз.

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