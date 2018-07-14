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суббота, 14 июля 2018 17:37

Пьяный пилот задел крылом самолета линии электропередач

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Пьяный пилот задел крылом самолета линии электропередач
Пилот лишил электроэнергии 5 сел

В Боровичском районе на Черниговщине вертолет Ми-2, под управлением пьяного пилота, совершил аварийную посадку. Во время обработки полей винтом задел линию электропередач. Без электроэнергии остались 5 сел, сообщили в пресс-службе полиции области.

"Вертолет" Ми-2 "проводил обработку арендованных земель агропредприятия и винтом задел линию электропередач напряжением 10 киловольт. Совершил аварийную посадку. После этого мужчина покинул место аварии, но был задержан полицией уже в соседнем районе", - говорится в сообщении.

Мужчина, находившийся за штурвалом вертолета, документов на право управления вертолетом не предоставил и был пьян.

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В полиции открыли уголовное производство. Пилоту грозит штраф или ограничение свободы до трех лет.

В селе Николаевка Роменского района Сумской области потерпел крушение легкомоторный самолет "X-32 Бекас".

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