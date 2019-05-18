Пьяный парень, полуобнаженные танцы и песни на французском: в Черкассах прошел конкурс "СтудМис Черкащины"

Фото: Ирина Шевченко

20-летняя Дарья Вагин победила на конкурсе "СтудМис Черкащины", который состоялся вечером 17 мая в черкасском доме культуры "Дружба народов". В подарок

получила эксклюзивную корону, ленту и путевку на двоих в Будапешт на два дня.

"С детства занималась вокалом и игрой на фортепиано. Хочу доказать, что украинки -

самые красивые девушки мира. Надеюсь, что это удастся. Если чего-то очень сильно

хочется, это обязательно должно осуществиться. Главное верить в себя и достигать поставленных целей", - говорит Дарья. Учится на факультете биологии Черкасского университета имени Богдана Хмельницкого.

Победительница исполнила песню на французском языке и сорвала овации. Жюри оценивало конкурсанток за талант, интеллект, красоту и дисциплинированность. Всего участвовали 14 девушек.

"Буду оценивать все таланты в комплексе: красоту, сообразительность, таланты, - говорит 24-летняя Екатерина Бондуровська, член жюри и победительница конкурса 2017 года. - С момента моей победы прошло 2 года. Жизнь после конкурса изменилось. появились приглашения работать моделью, хоть у меня и низкий рост как для модели. По своему опыту скажу, что в Черкассах самый честный конкурс ".

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Кроме красоты на конкурсе оценивался еще и интеллект. Девушкам задавали сложные

вопросы: "Кто создал теорию эволюции?". Не все дали правильные ответы.

Наибольший резонанс вызвал конкурс купальников и эротические танцы конкурсанток.

Пьяный парень пытался прорваться на сцену, но его сразу задержала охрана и

вывела из зала.

По словам организатора конкурса Марины Богомазовой, девушки готовились к конкурсу

3 месяца. Сидели на диетах, регулярно посещали тренажерный зал и участвовали в

фотосессиях. Платья для конкурсанток подбирали на заказ. Спонсировали мероприятие сети магазинов Черкасс и частные предприниматели. После черкасского конкурса победительница отправится на всеукраинский.

60-летняя украинка Светлана Гасс получила титул самой красивой бабушке мира и Ms. Transcontinental Classic. Женщина очаровала всех своей красотой.