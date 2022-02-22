"Путин – х**ло" – во Львове прошла акция против российской агрессии

Фото: Валерий Шмаков/Gazeta.ua

Во Львове несколько десятков активистов собрались на акцию у российского посольства.

Митингующие пришли с украинскими флагами, плакатами, оклеили стены посольства надписями в адрес президента страны-агрессора, сообщает корреспондент Gazeta.ua.

Активисты решили экстренно собраться после признания Путиным оккупированных частей Донбасса – так названных ДНР и ЛНР.

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На плакатах надписи: "Путин – пи**р", "Путин – х**ло", "Нравицца, не нравицца - Джавелины справятся" а также "Верим ВСУ!", стены и ворота посольства оклеили плакатами, а на табличку прицепили портрет Путина в виде мишени для стрельбы.

На акции также спели украинский гимн.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении российских войск в оккупированный Донбасс. Войска вводятся после признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". Речь идет о якобы "миротворцах".