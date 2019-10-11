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суббота, 12 октября 2019 03:28

"Пусть нас хоть на фото увидят" - открыли выставку о войне в Донбассе
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фотографии будут экспонироватся в украинском доме «Перемога» и в Тернопольском областном краеведческом музее.
Фото: ternopoliany.te.ua
фотографии будут экспонироватся в украинском доме «Перемога» и в Тернопольском областном краеведческом музее.
фотографии будут экспонироватся в украинском доме «Перемога» и в Тернопольском областном краеведческом музее.
фотографии будут экспонироватся в украинском доме «Перемога» и в Тернопольском областном краеведческом музее.
фотографии будут экспонироватся в украинском доме «Перемога» и в Тернопольском областном краеведческом музее.

В Тернополе открыли выставку фотографий "Пушечный эшелон" о войне на Донбассе.

Экспозицию посвятили современному боевому пути 44-й отдельной артиллерийской бригады, пишут "Тернополяни".

Большинство фото сделал пресс-офицер воинской части лейтенант Юрий Кульпа. Некоторые фотографии предоставили волонтеры и бойцы.

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"Мне было трудно подбирать фотографии к фотовыставке. Когда просматривал фото, хотел, но не мог все отобрать для выставки. Держал связь с мобилизованными бойцами, встречался с ними. И во время этих встреч воины просили, чтобы тех и тех показал. Мол , пусть нас хоть на фото увидят. Вот я так и решил подать фотоэкскурс - от начала формирования воинской части и до сих пор ", - рассказал пресс-офицер.

Юрий Кульпа планирует в будущем сделать сюжеты с военными-героями, которые изображены на фото.

В столице XVI международная выставка "Оружие и безопасность-2019". Монстры отечественной и зарубежной оборонки показали широкой публике свои лучшие разработки.В этом году участие приняли более 400 разработчиков, из 16 стран. К выставке впервые присоединились и США.

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