Псевдочиновники и "виртуальные" решения: в ГАСИ Одесской области разгорелся скандал

У руководителя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) Сергея Кузьмина требуют провести служебное расследование в управлении ГАСИ Одесской области.

Об этом пишет издание "Думская".

Как говорится в публикации, из департамента ГАСИ Одесской области уволились почти все инспекторы. С ГАСИ ушли 16 специалистов, которые ранее проверяли строительные объекты по всей области и все городские объекты повышенной сложности класса СС3. Сейчас остались только три специалиста, один из которых на больничном. Такая ситуация сложилась после прихода нового директора департамента Василия Буюкли, который, как утверждает издание, создал невыносимые условия труда и фактически заставил уйти с работы профессионалов.

В статье говорится, что вместо уволенных сотрудников в ГАСИ неофициально работают семь человек, которые имеют доступ к документам, ведут прием людей, а те даже не подозревают, что они общаются с ненастоящими чиновниками. При этом официально конкурс на должности инспекторов еще не проводили.

Специалисты уверяют, что невозможно решить проблему заявителя, не побывав на месте, а сейчас приемки объектов проводится не на месте, а в кабинете просто на бумаге. Такое ноу-хау распространяется и на дороги области, и на социальные объекты, построенные или отремонтированные за бюджетные деньги.

Ежедневно в ведомство поступает около сотни писем, а работать с корреспонденцией некому. В то же время, это не мешает инспекции плодотворно работать по другим направлениям – более денежным. Так, сегодня в инспекции начали работу с крупным бизнесом. Речь идет о внеплановых проверках застройщиков, которым угрожают отменой градостроительных условий, без которых строить нельзя. Судиться можно годами, поэтому выход – платить "мзду".

Скандалы в областном ГАСИ уже дошли до столицы. На прошлой неделе деятельность теруправления проверяла рабочая группа из Киева. Ее результаты направили в Киев. Василий Буюкли ушел на больничный сразу после проверки, а лже-чиновники продолжают вести прием граждан под руководством Олега Городянского. Сейчас уволенные инспектора подготовили обращение к новому руководителю ГАСИ Украины Сергею Кузьмину по решению кадровой проблемы и проведению служебного расследования.

Добавим, путаница в ГАСИ началась в октябре прошлого года, когда и.о. начальника инспекции стал Олег Городянский. Через несколько недель в управление пришел в. о. начальника Василий Буюкли, который в то время работал заведующим сектора предотвращения и выявления коррупции Одесской ОГА. Руководство ГАСИ оказалось двуглавым: по факту Олег Городянский никуда не ушел, а остался работать в одном кабинете вместе с Василием Буюкли. По словам сотрудников, в Буюкли нет строительного образования, поэтому все рабочие вопросы и согласования осуществлялись через Городянского. Были у сотрудников и морально-этические разногласия с начальством, поскольку им регулярно угрожали и их оскорбляли.