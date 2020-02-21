Протесты в Новых Санжарах: задержанным грозит до восьми лет тюрьмы

Задержанным в Новых Санжарах грозит до восьми лет тюрьмы. Фото: Укринформ

Во время столкновений в Новых Санжарах, куда эвакуировали украинцев и иностранцев из Китая, полиция задержала 24 человека. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

"Доставили их в территориальное подразделение полиции частично. Возможно, в соседние подразделения. Глядя на то, какие преступления совершали, - сообщил пресс-секретарь Нацполиции Полтавской области Юрий Сулаев, пишет "РБК-Украина".

- Это преступления тяжкие. Эта статья 294 УК - массовые беспорядки. Там санкция предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы", говорит Сулаев.

В полиции также нарушили статью об умышленном причинении работнику правоохранительного органа побоев. Подозреваемым в избиении полицейских грозит до пяти лет заключения.

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В Новых Санжарах между полицией и местными жителями произошла потасовка. Для пресечения правонарушения работники полиции установили более 10 наиболее агрессивно настроенных людей, разъяснили им юридические последствия совершения противоправных действий и провели превентивные беседы.