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пятница, 08 мая 2020 13:10

Прокуратура проводит обыски в горсовете Харькова

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Прокуратура проводит обыски в горсовете Харькова
Обыскивают департамент Харьковского городского совета, по месту жительства их руководителей, коммунальных предприятий и субъектов хозяйствования. Фото: ГПУ

Правоохранители сегодня обыскивают Харьковский городской совет.

Обыски продолжаются по делу о злоупотреблении служебным положением, когда группа лиц сговорилась и завладела государственными средствами, сообщил представитель прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает "Укрінформ".

"Обыски в горсовете и по месту жительства некоторых чиновников начались утром и продолжаются и сейчас. Основание - уголовное производство о растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением с санкцией лишения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - отметил Чубенко.

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В прокуратуре сообщили, что обыскивают департамент Харьковского городского совета, по месту жительства их руководителей, коммунальных предприятий и субъектов хозяйствования.

По словам советника, дело касается работ по освещению Харькова по договорам, заключенным на свыше 28 млн грн.

Всего по уголовному делу продолжаются более 20 обысков в разных регионах страны. Пока о подозрении никому не сообщали, досудебное расследование продолжается.

Обыски у бывшего главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова провела Служба безопасности Украины. Правоохранители обыскали квартиру бывшего чиновника, об этом Сергей Верланов сообщил на странице в Facebook.

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