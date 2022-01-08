Прогноз погоды 9 января: Украину ожидает снегопад

В центральных регионах снег будет идти в дождь. Фото: wxcharts.com

9 января в западных, северных и центральных областях Украины будет идти снег или снег с дождем.

Об этом сообщает Наталья Диденко в Facebook.

В центральной части Украины снег будет идти в дождь.

Поэтому ожидается на дорогах гололедица.

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В западных регионах осадки будут прекращаться.

На юге и востоке Украины ожидаются небольшие осадки.

Температура воздуха в большинстве областей Украины ночью от -2°С до -6°С, днем от -3°С до +2°С, в южной части от +3°С до +8°С.

"Первая половина следующей недели принесет в Украину существенные морозы", - пишет Наталья Диденко.

В Киеве 9 января ожидаются снегопады и гололедица. Поэтому в город не будут пускать грузовики. Автомобили, мешающие работе спецтехники, могут быть эвакуированы.