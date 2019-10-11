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суббота, 12 октября 2019 04:20

Проезд для льготников предлагают сделать частично платным

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Проезд для льготников предлагают сделать частично платным
gazeta.ua Винница: в общественном транспорте проезд для льготников предлагают сделать частично платным

В Новом году в Виннице проезд для пассажиров льготных категорий может стать частично платным. Им предлагают ограничить количество бесплатных поездок в общественном транспорте.

Это произойдет при условии, если в бюджете города не найдется средств в полном объеме компенсировать проезд льготникам Винницкой транспортной компании, в том числе пенсионеров.

"Такое решение должны принять депутаты на заседании сессии. Если в бюджете найдутся деньги для компенсации стоимости проезда всех, то никто ограничивать не будет", - говорит Gazeta.ua директор "Винницякaртсервис" Кaтерина Бaбина.

Что касается пассажиров, которые не являются виннитчанами, им предлагают сделать проезд платным. Сейчас пенсионеры и другие пассажиры льготных категорий, имеющих право на бесплатный проезд, ездят бесплатно в троллейбусах, трамваях и автобусах Виннице.

"Компенсировать их поездки должны их же местные советы, где они живут. Их община может заключить договор на компенсацию проезда своих жителей в общественном транспорте Винницы. Каждому оформим карточку и будем проводить учет поездок", - объясняет Бабина.

В Виннице электронный билет планируют ввести в октябре. Электронный билет тестируют пока что в трамваях. Местные жители оформляют персонифицированные карты.

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В любом общественном транспорте Виннице за проезд можно будет рассчитаться банковскими карточками, а также бесконтактно с помощью смартфона.

Оплатить проезд надо будет сразу зайдя в трамвай, троллейбус, автобус или и приложить карточку или смартфон к валидатора. Система "спишет" со счета соответствующую сумму оплаты.

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