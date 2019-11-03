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Продавцы сказали, почему лук лучше покупать сейчас

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Автор: gazeta.ua
  Винница: Продавцы спрогнозировали стоимость лука до конца года и объяснили почему надо сажать ее осенью
Винница: Продавцы спрогнозировали стоимость лука до конца года и объяснили почему надо сажать ее осенью

Из-за рекордных цен на лук весной, украинцы стали высаживать ее осенью.

Если в апреле килограмм семенного лука достигал 250-300 грн на винницком рынке, то сейчас в среднем стоит 60-70 грн.

"Что интересно, сейчас ажиотажа на лук нет. Родила этого года. Дорожать не должен существенно. Но люди все равно по возможности хотят заранее подумать о ценах на этот продукт. Кто разбирается в овощах, то сажает лук осенью. Тогда он лучше укореняется и набирается влаги. Весна может быть сухая, осенняя высадка дает лучшие плоды", - говорит Gazeta.ua продавец винницкого рынка "Привокзальный-2" Светлана Степанюк.

Лучше всего брать сорт "Халцедон", который родит на различных почвах и хорошо сохраняется. Еще хорошие сорта "Шекспир", "Штудгард"

Автор: gazeta.ua
  Винница: Продавцы спрогнозировали стоимость лука до конца года и объяснили почему надо сажать ее осенью
Винница: Продавцы спрогнозировали стоимость лука до конца года и объяснили почему надо сажать ее осенью

"Кто-то специально берет лук для того, чтобы есть его зеленым. Для этого можно брать дешевые сорта. Дорогие нет смысла покупать", - добавляет продавец.

За неделю стоимость семенного лука вырос на 5 грн.

Автор: gazeta.ua
  Винница: Продавцы спрогнозировали стоимость лука до конца года и объяснили почему надо сажать ее осенью
Винница: Продавцы спрогнозировали стоимость лука до конца года и объяснили почему надо сажать ее осенью

Сейчас розничная цена на обычный лук достигает 10 грн. Оптом стоит 7 грн за килограмм.

"В этом году на лук лучший урожай и цена стабильна. Не будет ажиотажа, как в прошлом году. Начинали торговать луком с 6 гривен. До нового года она может подорожать до 8-9. В прошлом году в этот период лук продавали по 15 гривен. Отечественный быстро разобрали. Поэтому в основном торговали узбекским. В этом году еще не привозили лука из-за рубежа. Пожалуй, и не привезут", - рассказывает продавец Руслан Шарифов.

Автор: gazeta.ua
  Винница: Продавцы спрогнозировали стоимость лука до конца года и объяснили почему надо сажать ее осенью
Винница: Продавцы спрогнозировали стоимость лука до конца года и объяснили почему надо сажать ее осенью

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За последние 2 года ощутимо подорожали овощи "борщевого набора". Цены выросла за погодных условий, сокращение производственных площадей.

В прошлом году по всем позициям "борщевого набора" фиксировали рекордные цены. Лук дороже продавали по 25-28 грн/кг.

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