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вторник, 05 марта 2019 15:25

Пришлось гнаться - на Полтавщине убегали грабители

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Пришлось гнаться - на Полтавщине убегали грабители
В Хороле Полтавской полиция гналась за грабителями. Фото: Судебно-юридическая газета

В поселке Хорол на Полтавщине грабители украли у предпринимателя имущество. По словам свидетелей, на 100 тыс. грн.

Грабители начали убегать на машине, за ними погнался владелец. Поймать удалось правоохранителям Хорольского райотдела милиции. Доставили преступников в территориальное подразделения для дачи показаний.

Имущество будет изъято в качестве вещественных доказательств.

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Грабители, по словам очевидцев, двигались на автомобиле "Mercedes Vito". Их было двое.

4 марта около 22:30 на автодороге Полтава - Александрия произошла авария. Между селами Алмазный и Мачехи Полтавского района не разминулись две легковые машины.

Автор: Анна ЛАКИЗА
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Дата
05
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