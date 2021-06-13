Президента оштрафовали за несоблюдение карантина

Президент Бразилии Жаир Болсонару с начала пандемии отрицал опасность коронавируса и фактически саботировал в стране национальный карантин. Фото: REUTERS

Президент Бразилии Жаир Болсонару во время мотопробега не соблюдал введенных ограничений через коронавирус.

Теперь должен уплатить штраф - почти €90 за то, что он не носил защитную маску во время мотопробега байкеров в Сан-Паулу, который прошел в субботу, 11 июня. Об этом пишет DW.

Аналогичные штрафы заплатят его сын Эдуардо Болсонару и министр инфраструктуры Тарчизио Гомес, которые также были без защитных масок и не соблюдали дистанцию ​​во время этого мероприятия.

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С начала пандемии коронавируса Болсонару выступал против использования защитных масок, соблюдения изоляции и дистанции. Он называл коронавирус "маленьким гриппом" и впоследствии сам им заразился. Несмотря на это, он продолжал критиковать меры бразильских штатов и муниципалитетов по сдерживанию коронавируса, в частности, через их влияние на экономику.

В марте количество погибших от коронавируса в Бразилии вышла из-под контроля. В стране с населением 211 млн человек умерло более 66,5 тыс. человек. Ежедневная смертность от болезни выросла до рекордных 3869 смертей - это самый высокий показатель с начала пандемии. В общем, в стране погибли более 322 тыс. человек, а переболели 12,7 млн.