Презентовали выставку о еврейской общине

На информационных стендах можно ознакомиться с историей как самих мест памяти, так и связанных с ними фигур в контексте Холокоста. Фото: 4studio.com.ua

Во Львове на площади Рынок презентовали уличную выставку "Львов, Lwów, לעמבערג, Lemberg'43 Город (не) памяти".

Уличная выставка "Львов, Lwów, לעמבערג, Lemberg'43 Город (не) памяти" - попытка маркировки городских локаций, связанных с событиями Холокоста 1941-1944 гг. Во Львове, - пишет "Четверта студія".

Ее авторы имеют целью напомнить о трагической судьбе еврейской общины Львова, которая почти полностью погибла во время нацистской оккупации 1941-1944 гг.

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На информационных стендах можно ознакомиться с историей как самих мест памяти, так и связанных с ними фигур в контексте Холокоста (жертв, спасателей, свидетелей, виновников). Концептуально, выставка объединяет на одном стенде истории о людях с совершенно разным опытом Холокоста и указывает на условность границ, которые этот опыт разделяют на изменчивость человеческого поведения в условиях выбора "здесь и сейчас", что способен на десятилетия влиять на персональные судьбы и судьбу общества.

Выставку разместили на 12 городских локациях, в частности, на территориях бывшего Львовского гетто, лагеря принудительных работ "Яновский", шталага 328 на Цитадели, собора Св. Юра, Просторные Синагог и других.Выставка создана в рамках программы "Lwów, לעמבערג, Львов, Lemberg'43: Город, (не) пережило. Мемориальные мероприятия к 75-й годовщине ликвидации гетто и Яновского концлагеря во Львове ".

Над выставкой работали: Андрей Усач, научный сотрудник Мемориального музея тоталитарных режимов "Территория террора", Александр Пагиря, научный сотрудник Мемориального музея тоталитарных режимов "Территория террора", Анна Чеботарева, социолог, Центр городской истории Центрально-Восточной Европы, Университет Санкт-Галлена ( Швейцария) Игорь Деревянный, заместитель директора по научной работе Мемориального музея тоталитарных режимов "Территория террора", София Дьяк, директор Центра городской истории Центрально-Восточной Европы, Ирина Мацевко , Заместитель директора Центра городской истории Центрально-Восточной Европы, Анастасия Симферовська, искусствовед, Северо-Западный Университет (США).

Во время проведения ремонтных работ во Львове на ул. Ганны Барвинок под асфальтом обнаружили мацевы - еврейские надгробия.Волонтеры организации "Хесед Арье" начали работу по их изятию.