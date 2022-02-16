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среда, 16 февраля 2022 03:33

Преступники, напавшие на журналистов в Днепре, установлены и будут отвечать за свои поступки - Монастырский

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Преступники, напавшие на журналистов в Днепре, установлены и будут отвечать за свои поступки - Монастырский
Монастырский прокомментировал нападение на журналистов. Фото: Украинская правда

Все причастные к нападению на журналистов в аэропорту Днепра уже установлены и будут привлечены к ответственности.

"Все лица, причастные к нарушению прав журналистов, уже установлены и будут привлечены к ответственности, предусмотренной Законом", – сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

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Он отметил, что по данному факту следователи проводят досудебное расследование в порядке статьи 171 (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и статьи 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) УК Украины.

В Днепровском аэропорту в воскресенье, 13 февраля, неизвестные напали на съемочную группу издания "Украинская правда" и журналиста Михаила Ткача, в частности.

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