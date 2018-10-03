Предприниматели из Черкасс открыли в центре кафе правильного питания

Группа предпринимателей из Черкасс открыли в центре города кафе правильного питания. Вся пища сбалансированая и не имеет вредных примесей.

"Начинали с сервиса доставки еды 3,5 года назад. Впоследствии поняли, что надо делать место, где люди могут поесть каждый раз. Кроме того, имели цель создать культурное место, где могли бы проводить встречи и лекции", - говорит диетолог Елена Семенихина.

Автор: Наталия Печиборщ Стойка приемов и выдачи заказов в кафе

"Хотели, чтобы люди ели полезную и вкусную пищу, не заботясь о качестве. Блюда в меню не содержат сахара и полностью натуральные. В сладостях используем сахарозаменители на натуральной основе. Сотрудничаем с местными поставщиками, которые имеют сертификацию о качестве продуктов. Используем одноразовую посуду. Емкости для хранения пищи из бумаги, приборы - из спрессованного кукурузного крахмала. Выглядят как пластиковые, но они на помойке вскоре сгниют. Такая посуда примерно втрое дороже, чем пластиковая. Большую часть прибыли в отдаем на их закупку. Идем на эти расходы, чтобы поддержать идею бренда - не только накормить людей, но и не навредить среде", - говорит Геннадий Харламбов, предприниматель.

Самое дешевое блюдо - куриный бульон с черной лапшой за 42 грн, самое дорогое - бургер с лососем за 89 грн.

"В открытие кафе вложили большую сумму, площадь арендуем. Делали ремонт с нуля, закупили технику. Прибыль, которую получаем идет на зарплаты работникам и поддержания атмосферы. Правильное питание в Украине очень перспективное. Все больше людей разного возраста становятся сторонниками здорового образа жизни, занимаются спортом, стараются не употреблять вредной пищи. В больших города такой проект был бы со старта успешным. Где много людей, там легче развиваться", - говорит Геннадий.

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Фото: facebook.com/elena.semenikhina

Средняя зарплата в Турции примерно около 23,5 тыс. Грн. Это минимум, на который может прожить человек.

Об этом в своем блоге на hochu.ua рассказывает украинка Мария Карадениз, которая десять лет живет в Стамбуле. Переехала через замужество.