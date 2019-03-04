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Правый сектор помог отстоять храм ПЦУ

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Правый сектор помог отстоять храм ПЦУ
Несмотря на словесные перепалки и применения силы, люди стояли в кинця.Фото: img.pravda.com

Жители села Гнездиче Збаражского района на Тернопольщине отстояли свое право на Украинскую церковь.

"При поддержке" Правого сектора "община села Гнездиче отстояла Украинскую церковь. Украинская община показала силу духа и отвагу, победив все противостояния и провокации пророссийской общины во главе с попом", - говорится в сообщении сообщества в Facebook.

Отмечается, что несмотря на словесные перепалки и применения силы, люди стояли до конца.

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"Женщина, в сторону которой была применена физическая сила сыном российского попа, находится в больнице со значительными телесными повреждениями", - подытожили в "Правом секторе".

О том, что в храме прошло богослужение ПЦУ сообщает и Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ (МП).Однако в церкви Московского патриархата заявили, что это было незаконно и что "сторонники ПЦУ с помощью бойцов" Правого сектора "завладели храмом".

"Руководил процессом и лично принимал участие в избиении верующих скандальный клирик Киевского патриархата, который в свое время" прославился "на Збаражчине за политический рэкет, Иван Лесик", - говорится в сообщении.

По словам настоятеля прихода протоиерея УПЦ МП Стефана Балана, ранее представители ПЦУ и УПЦ МП договорились, что "для сохранения мира в деревне", богослужения будут совершаться поочередно на улице, а храм будет опечатан, ключи от храма будут в ПЦУ.

"А сегодня их община во главе с псевдоотцем Иваном Лесиком третий раз нарушила собственные же условия, открыла опечатанний храм и начала совершать богослужения. Когда по завершении службы в храм зашли наши верующие и попросили предоставить возможность и общине УПЦ совершить богослужение в храме, получили резкий отказ. После криков и чехарда, сторонники ПЦУ под крики "москалям здесь не быть" начали бить и выбрасывать из церкви на улицу верующих УПЦ ", - рассказал Балан.

Однако на видео, обнародованном Синодальным информационно-просветительским отделом УПЦ (МП) не видно ни драки, ни криков о "москалях".На ролике сняты около десятка мужчин в камуфляже с повязками "Правого сектора" на рукавах, а также несколько правоохранителей. Мужчины с "Правого сектора" вытолкали из храма другого мужчину (возможно, служителя церкви), а затем стали петь гимн Украины.

В Черновицкой области собрание церковной общины завершились дракой между двумя священниками.Инцидент произошел в селе Бережонка Вижницкого района, во время собрания прихода церкви Святого Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

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