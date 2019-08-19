Правоохранители не подтвердили факт убийства в гостинице "Токио Стар"

Убийства в "Токио Стар" не было - правоохранители. Фото: Хроника

Тщательное обследование тел погибших в трагическом пожаре в одесской гостинице "Токио Стар" показало, что все они погибли от огня и сопутствующих факторов, что не подтверждает одну из версий произошедшего – попытку сокрытия убийства

Эксперты при вскрытии не обнаружили на телах повреждений, которые могли бы свидетельствовать о том, что кто-то из них был предварительно убит, сообщает "Думская" со ссылкой на собственный источник в полиции Одессы.

Все зафиксированные ранее и обнаруженные на телах повреждения нанесены огнем и сопутствующими пожару факторами.

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Ночью 17 августа в Одессе в отеле "Токио Стар" вспыхнул пожар. По факту пожара в Единый реестр досудебных расследований внесли сведения по части 2 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УКУ.