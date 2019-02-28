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четверг, 28 февраля 2019 17:30

Правительство утвердило субвенцию на реформу образования

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Автор: pedpresa.ua
  Реформа образования «Новая украинская школа»
Реформа образования «Новая украинская школа»

Правительство утвердило распределение субвенции из государственного бюджета на обеспечение реформы образования "Новая украинская школа" в 2019 году. Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабмина 27 февраля.

Винницкая область получила 43299,2 тыс. грн. на закупку дидактических материалов, музыкальных инструментов, современной мебели, компьютерного оборудования, мультимедийного контента для начальных классов.

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Также было предоставлено 11079,2 тыс грн. на подготовку педагогов-тренеров и повышение квалификации педагогических работников.

С сентября 2018 года в первых классах учат по новым программам и учебникам. Уже переподготовили учителей начальных классов. Ученики отныне будут ходить в школу 12 лет.

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28
февраля

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