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понедельник, 07 сентября 2020 13:29

Пожар тушат пятый день: что спасателям удалось сделать
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Пятые сутки под селе Макуховка под Полтавой спасатели укрощают пожар на городском полигоне твердых бытовых отходов.

За это время удалось потушить две трети площади возгорания, сообщили Gazeta.ua в пресс-службе ГУ ДСНС в Полтавской области.

Под Полтавой пятые сутки тушат пожар на городском полигоне твердых бытовых отходов
Фото: pl.dsns.gov.ua
Под Полтавой пятые сутки тушат пожар на городском полигоне твердых бытовых отходов
Под Полтавой пятые сутки тушат пожар на городском полигоне твердых бытовых отходов
Под Полтавой пятые сутки тушат пожар на городском полигоне твердых бытовых отходов
Под Полтавой пятые сутки тушат пожар на городском полигоне твердых бытовых отходов

По состоянию на утро понедельника 7 сентября бойцы спасательно-пожарной службы справились с пламенем на 1,4 га. Осталось погасить 0,8 га пожара.

В течение дня мусора на месте пожара прогортають бульдозером и проливают водой на глубину. Таким образом огня не дают остаться внутри мусорных залежей.

"Были прогары глубиной до 1 метра. Поэтому разрывают бульдозером и проливают водой", - рассказал пресс-секретарь Полтавского областного управления ДСНС Виталий Шкаревский.

Из-за опасности обвала мусора запрещено работать непосредственно на территории свалки в темное время суток. Поэтому тушение пожара проводят только днем. Ночью пожарные концентрирует внимание на том, чтобы не дать пламени снова распространиться.

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Участие в ликвидации пожара принимали 17 единиц техники и 65 человек личного состава. Сейчас количество расчетов сократили: работает 14 единиц техники и 46 бойцов ДСНС. С помощью насосных станций воду берут в реке, текущей неподалеку.

Работу спасателям осложняют погодные условия. На Полтавщине держится сухая и жаркая погода с температурой в тени +29° С, ветер 5-10 м/с. В области объявили высокий уровень пожарной опасности.

С начала нынешнего года это 11-й самый масштабный пожар на Полтавском городском полигоне твердых бытовых отходов.

Сообщение о пожаре на свалке в селе Макуховка Полтавского района поступило в Службу спасения"101" в четверг 3 сентября, в 15:15.

Из-за сухой погоды и сильного ветра огонь быстро распространялся. Разгорелось на площади 2,2 га. Практически сразу пламя перекинулось на открытую территорию - возникла опасность лесного пожара, огонь угрожал домам местных жителей.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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