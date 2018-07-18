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среда, 18 июля 2018 09:27

Появились новые скандальные подробности относительно склада с танками

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Появились новые скандальные подробности относительно склада с танками
От новых танков открестились в Минобороны и в концерне "Укроборонпром". Фото depo.ua

Военная техника, зафиксированная в скандальном видео, снятом на неохраняемом складе в Харькове, является избыточным имуществом Министерства обороны Украины и принадлежит Вооруженным силам.

"Соглашения между предприятиями концерна и Минобороны относительно ответственного хранения данного имущества не заключены, хотя "Укроборонпром" неоднократно поднимал этот вопрос. При этом сам концерн не имеет полномочий и, соответственно, финансирования на хранение танков. Сейчас "Укроборонпромом" проводится расследование о состоянии охраны периметра предприятия. О результатах будет сообщено дополнительно средствам массовой информации", - добавили в пресс-службе концерна.

"Если эти танки виявиляються ничьими, то нужно зайти спецназу и забрать их в воинскую часть. Там такая техника пригодится", - предложил Роман Доник, волонтер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На заброшенной военной базе обнаружили склад новых танков

Украинские подростки случайно нашли склад новых танков. Техника была спрятана на заброшенной военной базе. При этом база была без охраны. Внутри подростки нашли отремонтированный и полностью укомплектован бункер.

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