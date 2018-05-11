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Построят крупнейший в Украине общежитие для военных

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  Каждый будущий общежитие - двухэтажное здание, рассчитанной на 120 военнослужащих. Фото: slovoidilo.ua
Каждый будущий общежитие - двухэтажное здание, рассчитанной на 120 военнослужащих. Фото: slovoidilo.ua

В Вооруженных Силах Украины продолжается строительство общежитий для военнослужащих-контрактников - 184 жилых комплексов для размещения 23 тысяч военнослужащих военной службы по контракту.

"Строительство началось на территориях военных городков почти по всей территории Украины - в 21 области. В настоящее время уже начато строительство на 25 строительных площадках. Это Житомир, Николаев, Новоград-Волынский, Конотоп, Бердичев, Кременчуг, Броды, Дачное, Подольск, Старычи , Мирное, Гончаровское и Десна. До конца месяца планируется завершить процесс проведения закупок услуг на строительство казарм улучшенной планировки еще на 25 строительных площадках ", - сообщает сайт Министерства обороны.

Каждый будущий общежитие - двухэтажное здание. Он рассчитан на 120 военных. В Житомирской области построят больше жилых комплексов - 22, в которых смогут проживать 2750 военных.

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На реализацию проекта по строительству 184 жилых комплексов для Вооруженных Сил Украины для размещения 23 тысяч военнослужащих военной службы по контракту предусмотрено финансовый ресурс в сумме 2,6 млрд грн. Финансирование работ будет осуществляться следующим образом: 1,0 млрд грн - по специальному фонду за счет средств, поступивших в Минобороны от реализации конфискованного имущества; 1,6 млрд грн - по общему фонду Министерства обороны Украины.

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