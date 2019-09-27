После весеннего подорожания снова подняли цену на воду

Униан Винница: снова подняли цену на воду

В Виннице рекордно подорожает вода.

Новые тарифы на водоснабжение вступают в силу с 1 октября, пишет znaj.

Руководство "Винницаоблводоканал" решили это еще 17 сентября на заседании Национальной комиссии, которая регулирует деятельность коммунальных предприятий.

"Рост тарифов обусловлено ростом стоимости электрической энергии, минимальных гарантий в оплате труда", - сообщают в компании.

По решению были заключены такие новые тарифы:

• централизованное водоснабжение - 8,60 грн / м3 без НДС; (10,32 грн / м3 с НДС);

• централизованное водоотведение - 5,22 грн / м3 без НДС; (6,264 грн / м3 с НДС).

"Винницаоблводоканал" имеет задолженность в 67 млн грн, за что им угрожают отключить энергоснабжение. 26 сентября на сессии облсовета КП "Винницаоблводоканал" вместе с областным советом решали вопросы финансирования, задолженностей и налаживания хозяйственной деятельности.

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С первого марта в Виннице изменились тарифы на водоснабжение и водоотведение. Общее увеличение по водопотреблению (вода + стоки) 1 грн 62 коп. Для многоэтажных домов тариф на поставку холодной воды за один кубометр увеличился с 8,592 гривен до 9 гривен 66 копеек. Услуга по водоотведению за один кубометр для многоэтажек выросла с 5,316 гривен до 5, 868 гривен.