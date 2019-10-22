После разбитого жилья боеприпасом погорилцям купили новый дом

Автор: gazeta.ua Взрывы боеприпасов в Калиновке: 6 семьям купили новое жилье

Два года назад после мощных взрывов боеприпасов на 48-м Арсенале Минобороны купили первый дом семьям пострадавших в селе Павловка Калиновского района Винницкой области.

Супруги Ковальчуки жили в начале села. До последнего не хотели выезжать во время взрывов. В селе только их дом сгорел от попадания снаряда "Ураган".

На приобретение им нового жилья деньги выделили из резервного фонда госбюджета. Новый дом купили неподалеку не менее ухоженный, газифицирован с удобствами и мебелью.

Фото: gazeta.ua

"Другого выхода у нас не было. Прошу сына, чтобы какую-то комнатку там построил. Так может, мы с дедом туда обратно вернемся. А этот новый дом будет внукам. Собака с котом до сих пор бегут на старый двор, а на вечер прибегают голодные. Нас очень тянет к старому. Никогда бы не подумали, что все заработанное мозолями накроется прахом. Сгорело все", - говорит Gazeta.ua Нина Ковальчук.

Сейчас сожженый дом на улице Мира, в который попал боеприпас, восстанавливают. Там планируют перестроить его на гараж.

Старый двор остается за Ковальчуками. Для них сделали исключение, поскольку их дом сгорел полностью, сказал Gazeta.ua сельский председатель Павловки Виктор Кособуцкий.

В селе определили еще 5 домов, не подлежащих ремонту. Владельцам поврежденного имущества тоже приобрели новое жилье в селе.

"С соответствующим Постановлением их земельные участки, на которых стоят разбитые дома передали в коммунальную собственность. На сессии совета депутаты определятся, что с ними делать. На одном дворе можно создать склад или запустить какое-то предприятие. Остальные скорее всего выставим на аукцион. В нем могут принять участие их бывшие владельцы", - объясняет Виктор Кособуцкий.

Автор: gazeta.ua Взрывы боеприпасов в Калиновке: 6 семьям купили новое жилье

Недавно из областного бюджета выделили более 950 тысяч гривен пострадавшим от взрывов. Их получат жители Павловки.

"Надо почти столько же, чтобы окончательно компенсировать людям утраченное имущество или поврежденное, или отремонтировано. Остается 181 домохозяйство, где не компенсированы расходы на приобретенные материалы и ремонтные работы. Всего для этого нужно почти 1,9 миллиона гривен", - добавляет председатель.

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В позапрошлом году 26 сентября взорвался крупнейший склад боеприпасов в Украине - 48-й арсенал Министерства обороны. Расположенный вблизи райцентра Калиновка Винницкой области. "Фейерверк в честь дня рождения Порошенко", - сказали жители Калиновки в первые минуты взрывов. Никто не погиб. Основной версией о причинах взрывов назвали диверсию. Никого не наказали. Убытки от взрывов в Калиновке оценивается в более 22 млрд грн. Разорвались 60 тыс. Т снарядов. Тогда эвакуировали почти 30000 жителей Калиновки и сел. Они вернулись в дома за 2 суток. Больше всего пострадала Павловка. Там почти каждый дом нуждался в ремонте. Ударной волной в домах выбило окна и двери. Стены треснули. Один дом выгорел полностью.