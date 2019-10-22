 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский занимается популизмом
Зеленский занимается популизмом
1 Просмотров: 891
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1548
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Просмотров: 549
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 891
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
11 Просмотров: 13914
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1926
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
3 Просмотров: 7569
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1440
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 7578
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 41616
Фото
Все фото
13
5
14
11
18
После разбитого жилья боеприпасом погорилцям купили новый дом
После разбитого жилья боеприпасом погорилцям купили новый дом
&quot;Сепар в сметане&quot; - военный рассказал об обертке для тушенки, которая вызвала истерику в России
"Сепар в сметане" - военный рассказал об обертке для тушенки, которая вызвала истерику в России
Мистические пейзажи и полу видны люди - как выглядит город в тумане
Мистические пейзажи и полу видны люди - как выглядит город в тумане
&quot;Игрушки вместо пешеходов&quot; - центральную улицу заполонили плюшевые коты
"Игрушки вместо пешеходов" - центральную улицу заполонили плюшевые коты
Гоголь в машине и тампоны на стене: состоялся самый масштабный художественный фестиваль Европы
Гоголь в машине и тампоны на стене: состоялся самый масштабный художественный фестиваль Европы
Видео
Все видео
Мраморный граммофон и самый дорогой борщ - чем удивил центр Подолья
Мраморный граммофон и самый дорогой борщ - чем удивил центр Подолья
Украинского преподавателя информатики назвали лучшим учителем
Украинского преподавателя информатики назвали лучшим учителем
Насчитали нехватку на работе: 22-летняя девушка совершила самоубийство
Насчитали нехватку на работе: 22-летняя девушка совершила самоубийство
"Идут мурашки. Слезы катятся сами " – о фильме " Иловайск-2014..."
"Идут мурашки. Слезы катятся сами " – о фильме " Иловайск-2014..."
Посреди города установили необычный музыкальный гранитный прибор
Посреди города установили необычный музыкальный гранитный прибор
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1440
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 6219
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7776
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
2 Просмотров: 1962
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1062
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
28 октября 2019
1 Просмотров: 1215
Безвіз працює
У Тальному я відпочиваю душею. Приїжджаю вихідними й ходжу в ліс або на берег Тікича. На Покрову гостюємо всією сім'єю. Старша донька шле фотографії ...
четверг, 31 октября 2019 13:20

После разбитого жилья боеприпасом погорилцям купили новый дом
13

  Комментировать
Автор: gazeta.ua
  Взрывы боеприпасов в Калиновке: 6 семьям купили новое жилье
Взрывы боеприпасов в Калиновке: 6 семьям купили новое жилье

Два года назад после мощных взрывов боеприпасов на 48-м Арсенале Минобороны купили первый дом семьям пострадавших в селе Павловка Калиновского района Винницкой области.

Супруги Ковальчуки жили в начале села. До последнего не хотели выезжать во время взрывов. В селе только их дом сгорел от попадания снаряда "Ураган".

На приобретение им нового жилья деньги выделили из резервного фонда госбюджета. Новый дом купили неподалеку не менее ухоженный, газифицирован с удобствами и мебелью.

Взрывы боеприпасов в Калиновке: 6 семьям купили новое жилье
Фото: gazeta.ua
Взрывы боеприпасов в Калиновке: 6 семьям купили новое жилье
Взрывы боеприпасов в Калиновке: 6 семьям купили новое жилье
Взрывы боеприпасов в Калиновке: 6 семьям купили новое жилье
Взрывы боеприпасов в Калиновке: 6 семьям купили новое жилье

"Другого выхода у нас не было. Прошу сына, чтобы какую-то комнатку там построил. Так может, мы с дедом туда обратно вернемся. А этот новый дом будет внукам. Собака с котом до сих пор бегут на старый двор, а на вечер прибегают голодные. Нас очень тянет к старому. Никогда бы не подумали, что все заработанное мозолями накроется прахом. Сгорело все", - говорит Gazeta.ua Нина Ковальчук.

Сейчас сожженый дом на улице Мира, в который попал боеприпас, восстанавливают. Там планируют перестроить его на гараж.

Старый двор остается за Ковальчуками. Для них сделали исключение, поскольку их дом сгорел полностью, сказал Gazeta.ua сельский председатель Павловки Виктор Кособуцкий.

В селе определили еще 5 домов, не подлежащих ремонту. Владельцам поврежденного имущества тоже приобрели новое жилье в селе.

"С соответствующим Постановлением их земельные участки, на которых стоят разбитые дома передали в коммунальную собственность. На сессии совета депутаты определятся, что с ними делать. На одном дворе можно создать склад или запустить какое-то предприятие. Остальные скорее всего выставим на аукцион. В нем могут принять участие их бывшие владельцы", - объясняет Виктор Кособуцкий.

Автор: gazeta.ua
  Взрывы боеприпасов в Калиновке: 6 семьям купили новое жилье
Взрывы боеприпасов в Калиновке: 6 семьям купили новое жилье

Недавно из областного бюджета выделили более 950 тысяч гривен пострадавшим от взрывов. Их получат жители Павловки.

"Надо почти столько же, чтобы окончательно компенсировать людям утраченное имущество или поврежденное, или отремонтировано. Остается 181 домохозяйство, где не компенсированы расходы на приобретенные материалы и ремонтные работы. Всего для этого нужно почти 1,9 миллиона гривен", - добавляет председатель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Купили житло для всіх постраждалих від вибухів боєприпасів

В позапрошлом году 26 сентября взорвался крупнейший склад боеприпасов в Украине - 48-й арсенал Министерства обороны. Расположенный вблизи райцентра Калиновка Винницкой области. "Фейерверк в честь дня рождения Порошенко", - сказали жители Калиновки в первые минуты взрывов.

Никто не погиб. Основной версией о причинах взрывов назвали диверсию. Никого не наказали. Убытки от взрывов в Калиновке оценивается в более 22 млрд грн. Разорвались 60 тыс. Т снарядов.

Тогда эвакуировали почти 30000 жителей Калиновки и сел. Они вернулись в дома за 2 суток. Больше всего пострадала Павловка. Там почти каждый дом нуждался в ремонте. Ударной волной в домах выбило окна и двери. Стены треснули. Один дом выгорел полностью.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «После разбитого жилья боеприпасом погорилцям купили новый дом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
октября

После разбитого жилья боеприпасом погорилцям купили новый дом

"Океан" был моей первой семьей и любовью

Самое читаемое
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
14
 1 Просмотров: 84522
Эшли Грэм - 32: самые сексуальные фото модели plus-size
Эшли Грэм - 32: самые сексуальные фото модели plus-size
12
 Просмотров: 73569
Осеннее тепло еще вернется: синоптик назвала дату
Осеннее тепло еще вернется: синоптик назвала дату Просмотров: 37738
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии 18 Просмотров: 16318
В Киеве веткой изнасиловали мужчину
В Киеве веткой изнасиловали мужчину Просмотров: 13824
Винница
"Океан" был моей первой семьей и любовью
"Океан" был моей первой семьей и любовью
 Просмотров: 171
Половина разбитых велосипедов - чем завершился прокатный сезон
Половина разбитых велосипедов - чем завершился прокатный сезон
 Просмотров: 1044
"Сепар в сметане" - военный рассказал об обертке для тушенки, которая вызвала истерику в России
"Сепар в сметане" - военный рассказал об обертке для тушенки, которая вызвала истерику в России
5
 Просмотров: 10899
Вагоновожатый и кондуктор отвечали за ремонт первых трамваев
Вагоновожатый и кондуктор отвечали за ремонт первых трамваев
 Просмотров: 189
Мистические пейзажи и полу видны люди - как выглядит город в тумане
Мистические пейзажи и полу видны люди - как выглядит город в тумане
14
 Просмотров: 1629
Больше всего комментируют
18
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии
11
"Революция достоинства превратилась в контрреволюцию ненависти" – Сенцов
4
Главная освитянка Киева вспомнила "Слуге народа" о $4 тысячах для учителей
3
Зеленский прокомментировал отвод армии на Донбассе
3
"Я же не лох": Мариуполь встретил Зеленского красноречивым баннером
Голосов: 532
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua