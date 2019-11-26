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вторник, 26 ноября 2019 09:50

После перекрытия дорог в Светловодске назвали день восстановления отопления

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После перекрытия дорог в Светловодске назвали день восстановления отопления
ТСН Срыв отопительного сезона в Светловодске: до среды планируют восстановить тепло

Вчера в Светловодске аварийные бригады ликвидировали 6 порывов теплосетей. Еще 6 осталось на сегодня.

"Сейчас четыре ремонтные бригады продолжают аварийные работы на участке по улице Конька. Завтра начнется ликвидация оставшихся шести порывов. Держим ситуацию на контроле", - написав у Facebook председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь.

Если все пойдет по плану, то восстановить полностью теплоснабжения в городе удастся в среду.

"Коммунальные службы куда смотрели. Мэр должен уйти вместе с главой райадминистрации в отставку. Бесхозяйственность потянула тяжкие последствия, если бы не оперативное вмешательство главы обладминистрации еще бы месяц ремонтировали, а люди болели, а то и хуже", - пишет по постом Василий Стратонов.

Пока же продолжаются ремонтные работы, к которым привлечены аварийные бригады в том числе и областного предприятия "Днепр-Кировоград", а также из соседней Власовки и даже Кременчуга.

В городе развернули семь пунктов обогрева.

Из-за отсутствия номинаций на газ в "Светловодскпобуту" было потеряно время, и запуск котельных начался в неблагоприятный для этого период с низкими температурами. Это значительно усложнило пуско-наладочный процесс. Кроме того, из-за изношенности теплосетей в городе произошло много порывов, для ликвидации которых нужно отключать от отопления уже ранее подключенные дома. Он также отметил, что в связи со срывом отопительного сезона в городе, правоохранители расследуют уже несколько уголовных производств.

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Андрей Балонь собирается обратиться к генпрокурору, чтобы в генеральной прокуратуре обеспечили надлежащий процессуальный контроль за следствием, чтобы установить всех виновных и привлечь к ответственности. Ответственность прежде всего он возлагает на городскую власть Светловодска.

В Светловодске Кировоградской области из-за отсутствия отопления местные жители перекрыли дороги.

В пятидесятитысячном городе не работают детсады и школы. Температура в помещениях людей не превышает 12 градусов.

Срыв отопительного сезона в Светловодске произошел из-за долгов за газ, а когда котельные таки заработали, начали рваться трубы. В городе объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера.

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