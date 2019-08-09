Попрощались с морскими пехотинцами Александром Шарко и Владиславом Раком

Прощались с убитыми морпехами. Фото: Facebook.

В Козелецком районе Черниговской области похоронили двух погибших солдат ВСУ Александра Шарка и Владислава Рака, которых убили боевики во время так называемого "хлебного перемирия".

Провели в последний путь военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского старшего матроса Александра Шарка и матроса Владислава Рака, передает Черниговский областной военный комиссариат в Facebook.

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В церемониях прощания и захоронения воинов приняли участие руководители органов государственной власти и местного самоуправления, личный состав Козелецкого районного ТЦК и СП, представители командования Военно-Морских сил Украины, сослуживцы и неравнодушные жители района и области.

Обстрел, во время которого погибли морпехи, произошел 6 августа во период с 10:20 до 10:30 в районе населенного пункта Павлополь. Установлено, что огонь оккупанты вели с направления населенного пункта Украинское, применив при этом ручной противотанковый гранатомет.