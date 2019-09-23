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понедельник, 23 сентября 2019 09:50

Полтавский аэропорт зарабатывать на вертолетах

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Полтавский аэропорт зарабатывать на вертолетах
Под Полтавой базироваться вертолеты МИ-8. Фото: www.5.ua

В ноябре на территории аэропорта "Полтава" откроется база ЗАО "Украинские вертолеты", которая поочередно принимать 27 вертолетов Ми-8МТВ-1, постоянно базироваться 6 бортов.

18 сентября коммунальное предприятие "Аэропорт-Полтава" подписало договор с частной авиакомпанией "Украинские вертолеты" на базирование воздушных судов, пишет poltava.to.

Все вертолеты будут типа Ми-8МТВ-1. Начало базирования - ноябрь 2019 года. Ранее "железные птицы" базировались в Кременчуге. В Полтаве их могут обеспечить всем необходимым, рассказал исполняющий обязанности гендиректора КП Владимир Окара. Кроме того, аэропорт "Полтава" имеет статус международного пункта пропуска. Договор бессрочный и предполагает постоянное базирование. За предоставление площадки для вертолетов аэропорт "Полтава" каждый месяц получать 150-250 тысяч гривен в зависимости от операций.

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26 марта с Полтавского аэропорта 146 пассажиров полетели к египетскому Шарм-эль-Шейха на "Боинге 737-700". Это первый за 26 лет международный рейс. Вылет состоялся в 13:10. Полет длится 3 часа. 40 мин.

Автор: Светлана БОНДАРЕВА
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