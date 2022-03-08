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вторник, 08 марта 2022 04:07

Полиция в Николаеве эффектно уничтожила вражеские танк и БМП: показали видео

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Полиция в Николаеве эффектно уничтожила вражеские танк и БМП: показали видео
Полиция уничтожила танк и БТР. Фото: Национальная полиция

В Николаеве полицейские показали, как уничтожают российские танки и БМП.

Правоохранители находчивыми выстрелами обезвредили вражескую технику. Выложили в телеграммы Национальной полиции Украины.

"Ох и дали наши жару оккупантам в Николаеве. Точными выстрелами обезврежены вражеские танки и БМП. Горит-пылает", - говорится в сообщении.

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Атаки противника эффективно отражают бойцы территориальной обороны, херсонского и николаевского КОРДа и патрульной полиции.

7 марта, в 5 часов оккупанты атаковали Николаев. Крылатая ракета "Калибр" улетела в 79-ю бригаду, солдаты в казарме спали. В результате взрыва погибли восемь человек, еще восемь считаются пропавшими без вести. 19 человек – ранены.

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