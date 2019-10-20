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воскресенье, 20 октября 2019 11:50

Полицейские 4 часа били мужчину и положили его в багажник

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Полицейские 4 часа били мужчину и положили его в багажник
Готовится ходатайство об избрании полицейским меры пресечения.

Двое патрульных полиции Васильковского отдела в Киевские области 4 часа пытали мужчину. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Правоохранители сообщили о декабрьском событии прошлого года.

17 декабря 2018 года во время дежурства на остановке общественного транспорта в городе Васильков полицейские применили в лицо гражданину слезоточивый газ и нанесли ему множество ударов ногами и руками, а также два удара в область лица прикладом автомата "АКСУ 74". Причиной таких действий стал спор с полицейскими.

Впоследствии полицейские надели на потерпевшего наручники и отвезли его на служебном автомобиле на безлюдную местность в Васильковском районе. Там они продолжили издеваться над гражданином, нанося ему удары по различным частям тела, в том числе прикладом автомата.

После этого силовики закрыли потерпевшего в багажном отделении служебного автомобиля, нанеся при этом дополнительные удары автоматом в область головы.

Издевательства продолжались около четырех часов.

Родственники мужа его разыскивали и, надеясь на помощь, обращались к тому же Васильковскому отделу полиции. Полицейские вернули потерпевшего именно туда, выписав ему протоколы об админнарушении.

Преступление хотели скрыть, от ответственности уйти.

Сейчас двум полицейским сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий, повлекшем тяжкие последствия и пытки.

Готовится ходатайство об избрании меры пресечения.

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В Одессе следователи Государственного бюро расследований задержали на взятке начальника и оперуполномоченного сектора криминальной полиции одного из отделений в городе.

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