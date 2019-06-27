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четверг, 27 июня 2019 13:30

Полет закончился двумя смертями - появилось видео

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Полет закончился двумя смертями - появилось видео
Полет закончился двумя смертями. Фото: pl.npu.gov

27 июня вблизи Кобеляк упал паратрайк с двумя местными жителями на борту. Оба погибли.

Об этом Gazeta.ua рассказал пресс-секретарь ГУ ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев.

"На нем летели два человека. Местные мужчины 1979-го и 1992-го годов рождения. Паратрайк принадлежал старшему. Летали они не впервые. Около 6:00, пролетая близ села Пидгора, они по непонятным обстоятельствам потеряли управление и упали в подсолнечное поле. В результате падения оба погибли на месте ", - сообщил Сулаев.

На месте работает следственно-оперативная группа, из Кременчуга вызвали специалистов по авиационной отрасли. Открыто производство по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта.

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Юрий Сулаев опубликовал видео, которое мужчины снимали перед трагедией.

Вблизи Кобеляк Полтавской области разбился дельтаплан. Погибли мужчины, 27 и 40 лет. Трагедия произошла 27 июня.

Автор: Вадим ПАТЫК
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27
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