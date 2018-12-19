Пол с подогревом, современная мебель и бассейн: открыли новый детсад

Фото: Юрий ИВАНОВ

Сегодня, 19 декабря, в селе Россошенцы в микрорайоне "Садовый" по улице Перспективной, что в Полтавском районе, открыли новый детский сад.

Его назвали "Яблонька". Общая площадь помещения - 3120 кв. м. Рассчитан на 140 мест.

Журналист Gazeta.ua побывал на месте.

Жители микрорайона "Садовый" в восторге от увиденного. За год становились в очереди, чтобы их дети смогли попасть сюда. Ныне она превышает 700 детей.

"Я мама двойни. Имею дочь Еву и Аришу. Им Всего 2,5 года. Ждали этого момента от начала строительства. Записывались за 1,5 года в очередь", - сказала Марина Гергель, местная жительница.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как выглядит самая дорогая елка Украины

Родители считают, что в детском саду детям будет комфортно. Здесь есть бассейн, спортзал и зал для занятий музыкой.

В раздевалках, спальнях и у бассейна - теплый пол.

"Во дворе 6 детских площадок для каждой группы. Оборудованные они песочницами, горками, каруселями и деревянными павильонами с накрытием", - отметил Максим Боков, строитель.

На площадках является Резиновое покрытие, чтобы дети не травмировались.

"Застройщик сдержал слова и за 2 года построил сад. Уже с января от полноценно заработает. Пока мы решают юридические вопросы. Обещаю, что будем поддерживать его в надлежащем состоянии", - рассказал Игорь Процик, председатель Щербановской общины.

По словам Игоря Степановича, помещения еще будет доукомплектироваться мебелью.



В ночь с 19 на 20 ноября в Полтаве выпал снег. Чистить дороги начали еще с ночи. На улицы города выехали 17 единиц спецтехники.