Показали животных, которые похожи на вымысел

Сайгак

Обитают в степях и полупустынях. Относятся к группе родов антилоп, но отличаются от них чрезмерно большим и подвижным носом.

Автор: 2plus2.ua Сайгак

Рыба-мышь

Обитает в тропических водах у Галапагосских островов и берегов Коста-Рики. Иногда рыбу-мышь держат в аквариумах, но она не очень удобна жительница домашнего водоема, потому что этому небольшом хищнику всегда нужна живая пища.

Автор: 2plus2.ua Рыба-Мышь

Голубой дракон

Этот крошечный житель тропических водоемов является одним из самых редких моллюсков на Земле.

Его размеры - 2-3 сантиметра, однако иногда случаются и крупные особи, достигающие в длину 8 сантиметров.

Голубые драконы - хищники, к тому же они абсолютно устойчивы к яду своих жертв.

Автор: 2plus2.ua Голубой дракон

Снежная коза

Живет она в горных районах Северной Америки, а ее зимний мех помогает выдерживать температуры до -46 ° C и ветры до 160 км / ч.

Автор: 2plus2.ua Снежная коза

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Марги

Принадлежит к семейству кошачьих, живет в основном в Центральной Америке и имеет особенность, которая отличает его от других кошек - спускается с дерева вниз, как белка.

Автор: 2plus2.ua Марги

Тупик

Эта морской птица обитает на островах и побережьях северной и центральной Атлантики. Оперение взрослых особей напоминает маленьких пингвинов, ведут похожий образ жизни, связанный с морем и его побережьями.

Автор: 2plus2.ua Тупик

Окапи

Несмотря на то, что телосложение и окраски окапи напоминает скорее лошадей, их относят к семейству жирафовых. А единственным государством, на территории которого встречаются окапи - Демократическая республика Конго.

Автор: 2plus2.ua Окапи

Водій Mercedes збив лося на одній із доріг Києва.