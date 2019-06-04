Показали животных, которые похожи на вымысел

Сайгак
Обитают в степях и полупустынях. Относятся к группе родов антилоп, но отличаются от них чрезмерно большим и подвижным носом.
Рыба-мышь
Обитает в тропических водах у Галапагосских островов и берегов Коста-Рики. Иногда рыбу-мышь держат в аквариумах, но она не очень удобна жительница домашнего водоема, потому что этому небольшом хищнику всегда нужна живая пища.
Голубой дракон
Этот крошечный житель тропических водоемов является одним из самых редких моллюсков на Земле.
Его размеры - 2-3 сантиметра, однако иногда случаются и крупные особи, достигающие в длину 8 сантиметров.
Голубые драконы - хищники, к тому же они абсолютно устойчивы к яду своих жертв.
Снежная коза
Живет она в горных районах Северной Америки, а ее зимний мех помогает выдерживать температуры до -46 ° C и ветры до 160 км / ч.
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Марги
Принадлежит к семейству кошачьих, живет в основном в Центральной Америке и имеет особенность, которая отличает его от других кошек - спускается с дерева вниз, как белка.
Тупик
Эта морской птица обитает на островах и побережьях северной и центральной Атлантики. Оперение взрослых особей напоминает маленьких пингвинов, ведут похожий образ жизни, связанный с морем и его побережьями.
Окапи
Несмотря на то, что телосложение и окраски окапи напоминает скорее лошадей, их относят к семейству жирафовых. А единственным государством, на территории которого встречаются окапи - Демократическая республика Конго.
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