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среда, 05 июня 2019 04:15

Показали животных, которые похожи на вымысел
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Сайгак

Обитают в степях и полупустынях. Относятся к группе родов антилоп, но отличаются от них чрезмерно большим и подвижным носом.

Автор: 2plus2.ua
  Сайгак
Сайгак

Рыба-мышь

Обитает в тропических водах у Галапагосских островов и берегов Коста-Рики. Иногда рыбу-мышь держат в аквариумах, но она не очень удобна жительница домашнего водоема, потому что этому небольшом хищнику всегда нужна живая пища.

Автор: 2plus2.ua
  Рыба-Мышь
Рыба-Мышь

Голубой дракон

Этот крошечный житель тропических водоемов является одним из самых редких моллюсков на Земле.

Его размеры - 2-3 сантиметра, однако иногда случаются и крупные особи, достигающие в длину 8 сантиметров.

Голубые драконы - хищники, к тому же они абсолютно устойчивы к яду своих жертв.

Автор: 2plus2.ua
  Голубой дракон
Голубой дракон

Снежная коза

Живет она в горных районах Северной Америки, а ее зимний мех помогает выдерживать температуры до -46 ° C и ветры до 160 км / ч.

Автор: 2plus2.ua
  Снежная коза
Снежная коза

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Марги

Принадлежит к семейству кошачьих, живет в основном в Центральной Америке и имеет особенность, которая отличает его от других кошек - спускается с дерева вниз, как белка.

Автор: 2plus2.ua
  Марги
Марги

Тупик

Эта морской птица обитает на островах и побережьях северной и центральной Атлантики. Оперение взрослых особей напоминает маленьких пингвинов, ведут похожий образ жизни, связанный с морем и его побережьями.

Автор: 2plus2.ua
  Тупик
Тупик

Окапи

Несмотря на то, что телосложение и окраски окапи напоминает скорее лошадей, их относят к семейству жирафовых. А единственным государством, на территории которого встречаются окапи - Демократическая республика Конго.

Автор: 2plus2.ua
  Окапи
Окапи
Водій Mercedes збив лося на одній із доріг Києва.
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