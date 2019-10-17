Показали с высоты птичьего полета реконструированную часть трассы Киев-Харьков

Фото: facebook

Завершили строительство части автодороги М-03 Киев-Харьков в Великобагачанском районе - обход села Красногоровка.

Фото завершенной части вместе с информацией выставила Служба автомобильных дорог Полтавщины на своей официальной странице в Facebook.

"Село Красногоровка находится по обе стороны международной автодороги. Ежесуточно здесь проезжает до 20 тыс. транспортных средств. С целью повышения уровня безопасности и удобства движения, уменьшению количества выбросов загрязняющих веществ и создание благоприятных условий для местных жителей, Укравтодор решил начать строительство обхода населенного пункта ", - пояснили в посте, зачем нужен обход.

Новая дорога имеет по две полосы движения в каждом направлении, построены проезды для местного транспорта, тротуары для пешеходов, установлена ​​система освещения, устроены средства безопасности дорожного движения.

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Наблюдать за состоянием дороги и искусственных сооружений в течение двух лет будут подрядчик и специалисты инженерно-консультационной компании. К ноябрю 2019 подрядчик должен закончить строительство левого проезда моста через реку Псел.

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