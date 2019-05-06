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вторник, 07 мая 2019 04:25

Показали, как выглядит пляж после открытия сезона
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Фотограф показал одесский пляж после официального старта купального сезона. Небольшая часть отдыхающих выбираются на пляже, несмотря на ухудшение погоды.

В удручающем состоянии находится галечный пляж между киваловским "замком Гарри Поттера" и спасательной станцией воронов, сообщает dumskaya.net.

На пляже "Чайка" подготовка к приему гостей все еще продолжается. Через мрачную погоду арендаторы не спешат и пока не занялись уборкой. Пляж усеян всевозможным мусором. В северной части "Чайки" разлилась вонючая лужа неизвестного происхождения.

Как выглядит майский пляжный сезон в Одессе. Фото: dumskaya.net
Как выглядит майский пляжный сезон в Одессе. Фото: dumskaya.net
Как выглядит майский пляжный сезон в Одессе. Фото: dumskaya.net
Как выглядит майский пляжный сезон в Одессе. Фото: dumskaya.net
Как выглядит майский пляжный сезон в Одессе. Фото: dumskaya.net

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На одесском местном пляже с конца марта начался пляжный сезон. Местные жители отдыхают на "Аркадии". Загорают местные, купаются и принимают солнечные ванны.

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