Показали, как сельское поле усыпано тысячами цветов

В селе Некрасово Винницкого района на шести гектарах расцвели тысячи роз. Фото: скриншот из видео

В селе Некрасово Винницкого района на шести гектарах высадили тысячи кустов роз. Здесь насчитывается более сотни видов цветов, которые растут на поле.

Высаживают розы в течение 15 лет. Цветы капризна к почве. Если осадков недостаточно – земля становится слишком твердой, что не нравится цветам. Приходится проводить мелиорацию и вносить необходимые удобрения.

Выращивают цветы по специальной технологии: сначала необходимо обрезать розы и оставить только стебель, а затем замачивают в воде и обертывают бумагой. После этого розы попадают на поле, где уже растет дикий шиповник к которой впоследствии привьют и саму розу.

До Украины некоторые сорта растений привозят из-за границы, однако потом большинство цветов остается у нас. Некоторые розы, выращенные под Винницей, также популярны в Англии, Нидерландах и Франции. За один саженец там готовы отдать минимум 150 гривен.

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В поселке Новые Санжары на Полтавщине расцвели тысячи роз. Работники коммунальной службы высаживают на клумбах однолетние декоративные цветы. На официальной странице новых Санжаров в Facebook сообщила пресс-служба поселка. Сейчас в центре расцвели яркие тагетисы, высаживают ароматные сульфинии.