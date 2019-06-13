Показали, как черное море стало зеленым

Цвет черного моря у берегов изменился на черный. Одесситы из-за этого паникуют. Однако, ученые просят успокоиться. Уверяют: жизни и здоровью людей ничего не угрожает.

"Сине-зеленые водоросли реагируют на изменения климата, в которых мы сейчас находимся. Температура воды прогрелась до 25 градусов в лиманах и море, и при этом наблюдался штиль. И, наконец, третий фактор — это дожди, которых выпало 150% сезонной нормы", - говорит директор Института морской биологии НАН Украины Борис Александров, сообщает dumskaya.net.

Процесс разложения и гниения водорослей продлится минимум две недели. В городе может ощущаться неприятный сероводородный запах. Однако лабораторные исследования показывают, что пляжи закрывать не нужно, купаться в море можно, обязательно после купания принимать пресный душ.

Ученые напоминают, что не стоит купаться в море в течение трех дней после дождя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Черном море запретили вылов креветок и мидий

В этом году 16 пляжей Украины получили международную награду "Голубой флаг". Им выдали экологический сертификат в соответствии с критериями качества. В Одесской области есть 6 таких пляжей: Центральный городской пляж в Черноморске, Zanzibar, SanDali, комплексы "Причал №1" и Caletón, а также пляж отеля Ruta Family в Заливе.