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среда, 29 мая 2019 03:28

Показали фото труднопроходимых склонов Карпат
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Высота горы составляет 1803,6 м.
Фото: Украинские Карпати
Высота горы составляет 1803,6 м.
Высота горы составляет 1803,6 м.
Высота горы составляет 1803,6 м.
Высота горы составляет 1803,6 м.

Гора Высокая протянулась в карпатском массиве Горганы.

Ее северные и восточные склоны на Прикарпатье очень крутые и труднопроходимые - пишет Depo.Закарпаття.

Расположена на границе Рожнятовского и Богородчанского районов Ивано-Франковской области, на юго-восток от села Осмолоди.

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Высота горы составляет 1803,6 м. Лежит в северо-западной части позвоночника Игровище. Северные и восточные склоны горы очень крутые, труднопроходимые. Вершина и привершинние склоны незалиснени, с каменными осипищами, местами - криволисся из сосны горной, ниже - лесные массивы.

К югу от вершины расположена гора Игровец (1804,3 м), на северо-восток - Средняя (1639 м), на северо-запад простирается хребет Матахив.

В Карпатском биосферном заповеднике зацвела знаменитая Долина нарциссов. Она расположена в урочище Киреши недалеко от города Хуст на Закарпатье.

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