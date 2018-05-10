Показали фото пожара на свалке

В Днепропетровской области произошел пожар на территории полигона для переработки твердых бытовых отходов в г. Подгороднее.

Сообщение о пожаре поступило спасателям 10 мая в 13:37, сообщили в ГСЧС области.

Площадь пожара составляет ориентировочно 1500 кв. м.

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К тушению привлекли 17 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники. Причину возгорания устанавливают правоохранительные органы.







Днем 10 мая в столичном Гидропарке произошел пожар. По словам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, горело здание спортивного зала.