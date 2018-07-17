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среда, 18 июля 2018 00:04

Поймали двух заключенных, сбежавших из колонии в Одессе

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Поймали двух заключенных, сбежавших из колонии в Одессе
В Одессе из исправительной колонии сбежали три заключенных. Фото: Фейсбук

Правоохранители поймали двух заключенных, сбежавших из колонии в Одессе, третьего мужчину еще ищут.

"Честно говоря при современном уровне технического оснащения и оперативно розыскных возможностей, подобные поступки, побеги из мест лишения свободы, в миллионном городе это просто бессмысленно", - написал в Facebook советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

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Напомним, что в ночь на 17 июля в Одессе из исправительной колонии сбежали три заключенных. Они выбрались через отверстие, которое пробили в стене овощехранилища.

Среди беглецов: 21-летний Иван Запорожан, 23-летний Владислав Куспис и 26-летний Вячеслав Загорняк. Первые два отбывали срок за кражи, третий - за изнасилование ребенка.

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